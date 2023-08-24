Александр Карелин пожал руку генералу МЧС Виктору Орлову

Сенатор Александр Карелин встретился с пожарными и спасателями новосибирского гарнизона. Мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Встреча произошла в кинотеатре «Победа».

— Вы всегда впереди, а мы знаем, что находимся под надежной защитой, — обратился к спасателям Александр Карелин.

Сенатор вручил благодарственную грамоту руководителю новосибирского Управления МЧС Виктору Орлову.

А затем генерал наградил нагрудными знаками МЧС России тех сотрудников, которые принимали участие в ликвидации последствий ЧС на Линейной в феврале 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели эвакуировали туриста с гребня на Алтае с помощью крюка и вертолета.