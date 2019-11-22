Торги на развитие застроенной территории в Заельцовском районе объявлены в Новосибирске

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска объявил торги на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Аэропорт, 1-й Шевцовой в Заельцовском районе города Новосибирска.

Начальная цена контракта — 14,6 млн руб. Предполагается до 30 декабря 2021 года провести расселение и снос многоквартирного дома по адресу ул. Аэропорт, 14.

Срок исполнения договора — шесть лет.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 26 декабря 2019 года. Результаты аукциона будут подведены 26 декабря 2019 года.

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