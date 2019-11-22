Начата работа над проектом реконструкции дороги «Иртыш» на подъезде к аэропорту «Толмачёво»

Специалисты ФКУ «Сибуправтодор» разрабатывают оптимальные проектные решения предстоящей реконструкции 20-километрового участка трассы Р-254 «Иртыш» от пересечения с Северным обходом Новосибирска до кольцевого пересечения с Толмачёвским шоссе, сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

— Стартовая точка реконструкции – км 1422, на пересечении с Северным обходом Новосибирска и дальнейшим продвижением в сторону аэропорта Толмачёво, в обход села Прокудское. Начало строительно-монтажных работ запланировано на 2023 год. Участок протяжённостью 20 км планируется расширить с двух до четырёх, а на подъезде к городу (ориентировочно около 8 километров) – до шести полос движения с разделением встречных потоков. В рамках реконструкции возведут, по предварительным данным, три транспортных развязки (одна из них, предположительно, трёхуровневая, заменит существующее «толмачёвское кольцо» и будет обеспечивать выезды на улицу Станционную, Толмачёвское шоссе и проспект Мозжерина), а также мост через реку Чик и два путепровода через автомобильную дорогу, — уточнили в Сибуправтодоре.

Отмечается, что объект Р-254 «Иртыш» км 1422 – 1442 станет продолжением реконструкции на км 1392-1422, которую Сибуправтодор ведёт с 2014 года.

— К настоящему времени введены в эксплуатацию 16,5 из 30-ти км обновлённой дороги. Работы на финишном этапе (км 1392 – 1406) подходят к концу и будут завершены в 2020 году. В результате реконструкции трассу расширили с двух до четырёх полос движения с разделительным барьерным ограждением, построили новый участок в обход Коченёво, шесть транспортных развязок и семь мостовых сооружений, — говорится в сообщении пресс-службы.

В целом, в результате реализации двух проектов реконструкции, из III-ей технической категории в I-ю перейдёт в общей сложности 50 км трассы Р-254 «Иртыш» на подъезде к областному центру. Это означает увеличение пропускной способности до норматива свыше 14 тысяч автомобилей в сутки. Проектирование продлится до марта 2021 года.

Фото: предоставлено пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор»