Торгово-сервисные предприятия могут получать зачисления по эквайрингу до 2 раз в день

Клиентам, находящимся на расчетно-кассовом обслуживании в банке, доступно возмещение средств по удобной схеме на выбор:

рабочие дни, утро (07:00);

рабочие дни, утро (07:00); рабочие дни, вечер (20:00);

рабочие дни, утро и вечер (07:00 и 20:00) – два раза в день;

ежедневно, утро (07:00);

ежедневно, вечер (20:00);

ежедневно, утро и вечер (07:00 и 20:00) – два раза в день.

При этом выбрать частоту возмещения средств можно без дополнительной платы. В личном кабинете доступна полная детализация платежей, прошедших через терминалы оплаты товаров и услуг.

Подключить торговый эквайринг могут юридические лица и ИП, имеющие расчетный счет в Банке «Левобережный», а также муниципальные организации со счетами в УФК. Банк предоставляет в пользование современное оборудование, отвечающее всем требованиям безопасности. Специалисты бесплатно устанавливают подходящий для организации POS-терминал (стационарный, переносной или интегрированный с онлайн-кассой) и обучают работе с ним. Установка и настройка платежного терминала осуществляется в течение 2 рабочих дней после заявки.

Если на торговой точке клиента отсутствует проводной интернет или оборудование используется для доставки, банк самостоятельно обеспечивает клиента сим-картой одного из операторов связи, а также предоставляет все необходимые расходные и рекламные материалы.

Получить консультацию по эквайрингу можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Оставьте заявку на подключение торгового эквайринга на сайте.