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Стоимость детского питания может вырасти на 10% из-за маркировки

  • 16/02/2022, 17:49
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Стоимость детского питания может вырасти на 10% из-за маркировки
В связи с этим ассоциация производителей предложила исключить товары для детей из предложенного Минпромторгом эксперимента по маркировке консервов.

Ассоциация производителей «Русбренд» предложила исключить товары для детей из эксперимента по маркировке консервов из мяса, овощей и фруктов, который предлагает провести Минпромторг. Бизнес считает, что маркировка детского питания увеличит его стоимость. С письмом организации в Минэкономразвития ознакомились «Известия».

Согласно проекту Минпромторга, эксперимент предполагается провести с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023-го. В списке подлежащих маркировке товаров оказались не только консервы из овощей и мяса, но и джемы, желе, ореховая паста. Проект был разработан по поручению президента, заявили газете в ведомстве. Предполагается, что в ходе эксперимента его участники ознакомятся с принципами работы в информационной системе и подберут для себя оптимальные решения.

В «Русбренде» считают, что из-за подорожания упаковки, грузоперевозки и общей себестоимости товара стоимость детского питания может вырасти на 10%. В Минпромторге говорят, что объективно оценить объем затрат на внедрение маркировки получится только в ходе проведения эксперимента, а для участвующих в проекте компаний разработаны меры поддержки. В Минсельхозе «Известиям» сказали, что в прошлом году ценовая динамика в секторе детского питания была стабильной.

В своем письме ассоциация отметила, что детское питание относится к социально значимым товарам первой необходимости. При этом в сегменте самый высокий уровень импорта (25–30%), а для зарубежной продукции предлагаются более дорогостоящие решения. Это может привести к дефициту товаров, отмечают производители.

Цифровая маркировка вводится в России с 2019 года для борьбы с нелегальными товарами. Ей уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, лекарства, табак, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов и антисептиков, медицинских изделий, табачных стиков, электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей.

Фото: pixabay.com — DesignDrawArtes

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рост цен маркировка детское питание бизнес


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