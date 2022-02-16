Стоимость детского питания может вырасти на 10% из-за маркировки

Ассоциация производителей «Русбренд» предложила исключить товары для детей из эксперимента по маркировке консервов из мяса, овощей и фруктов, который предлагает провести Минпромторг. Бизнес считает, что маркировка детского питания увеличит его стоимость. С письмом организации в Минэкономразвития ознакомились «Известия».

Согласно проекту Минпромторга, эксперимент предполагается провести с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023-го. В списке подлежащих маркировке товаров оказались не только консервы из овощей и мяса, но и джемы, желе, ореховая паста. Проект был разработан по поручению президента, заявили газете в ведомстве. Предполагается, что в ходе эксперимента его участники ознакомятся с принципами работы в информационной системе и подберут для себя оптимальные решения.

В «Русбренде» считают, что из-за подорожания упаковки, грузоперевозки и общей себестоимости товара стоимость детского питания может вырасти на 10%. В Минпромторге говорят, что объективно оценить объем затрат на внедрение маркировки получится только в ходе проведения эксперимента, а для участвующих в проекте компаний разработаны меры поддержки. В Минсельхозе «Известиям» сказали, что в прошлом году ценовая динамика в секторе детского питания была стабильной.

В своем письме ассоциация отметила, что детское питание относится к социально значимым товарам первой необходимости. При этом в сегменте самый высокий уровень импорта (25–30%), а для зарубежной продукции предлагаются более дорогостоящие решения. Это может привести к дефициту товаров, отмечают производители.

Цифровая маркировка вводится в России с 2019 года для борьбы с нелегальными товарами. Ей уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, лекарства, табак, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов и антисептиков, медицинских изделий, табачных стиков, электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей.