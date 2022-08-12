Торговое оборудование системы Джокер — особенности зонирования и выбора

Зонирование предоставит возможность наладить бизнес и повлияет на выбор специализированного оборудования.

Рациональная планировка

Продажи мгновенно забуксуют при неграмотном расположении отделов. Подготовительный этап должен дать ясные ответы. Нужно уделить внимание разработке концепции и проекту планировки.

После аренды помещения предстоит изучить конфигурацию и провести замеры площади. Данные пригодятся для подготовки трехмерной визуализации. Сегодня несложно создать виртуальную схему для избежания ошибок.

Вход с правой стороны и выход с левой вполне закономерны. Покупатель не замечая невольно отклоняется влево, совершает круг во время обхода. Соответственно 3-5 горячих зон будут располагаться у правой стены рядом с входом.

Нужно завлечь потенциального клиента товарами со скидкой или модными новинками. Здесь совершается более половины покупок, но не исчезает желание обойти другие разделы. Для этого существуют холодные зоны, занимающие основное пространство.

Важно обеспечить свободу маневра, иначе неизбежно будет происходить столкновение посетителей и сотрудников, подвозящих товар к прилавкам. Нужно максимально открыть кругозор для контроля и возможность увидеть несколько отделов.

Плюсы хромированного оборудования

Заводской комплект обычно мешает вписаться в границы обозначенных зон. Проблему легко решить, если обратить внимание на модульное оборудование джокер. Комбинирование элементов вполне допустимо и только приветствуется.

Основным элементом системы джокер стала хромированная труба с сечением в 25 мм. После хромирования потенциал металлопроката заметно вырос. Усилились характеристики прочности и износостойкости. Срок эксплуатации может превысить 50 лет.

Поверхность стала устойчивой к механическим ударам, ультрафиолету, перепадам температур, постоянной влажности. Защитный слой не допускает деформации, коррозии, плесени, грибков.

Мелкие компоненты Джокер из полимера или алюминия имеют оригинальные формы и также подверглись хромированию. Удачное решение дает возможность после сборки получить уникальное торговое оборудование.

Важным достоинством остается возможность корректировать размеры изделий. Ориентируются на параметры, обозначенные в проекте планировки. Только можно найти оптимальную форму — угловую, квадратную, прямоугольную.

Поиск не затянется после захода на сайт интернет-магазина. В разделах отбирают трубы с другими компонентами. Демократичная цена позволяет расширить комплект. Скидки затрагивают участников акций и партнеров.

Непосредственно на месте собирают разновидности стеллажей, полок, витрин, стоек. Расставляют выставочные стенды, напольные вешала, авторские инсталляции, мебель (столы, кресла, стулья, столики, шкафы, пуфы).