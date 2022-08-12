В Новосибирске откроют первый специализированный пункт вакцинации для беременных

В ближайшее время министерство здравоохранения Новосибирской области планирует организовать на базе Центра планирования семьи и репродукции в Новосибирске специальный пункт вакцинопрофилактики для женщин, планирующих беременность и для беременных.

По словам начальника отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Новосибирской области Юлии Юрьевой, в период подъема заболеваемости женщины не хотят обращаться в поликлинику, боясь инфицирования. Для них и будет отдельный пункт в левобережье Новосибирска, а если этот опыт будет удачным, возможно впоследствии его распространят и на правобережную часть областного центра.

Юлия Юрьева сообщила, что в настоящее время вакцинируются порядка 40% беременных из группы риска – это женщины с тяжелыми заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, с ожирением, сахарным диабетом.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19.