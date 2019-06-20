ТОСЭР в Линево обрастает сателлитами

Компания «Сириус» предложила построить в Линево станцию техобслуживания тяжелой и грузовой магистральной техники. С этим проектом инвестор вышел на инвестиционный совет.

— Интересующий нас земельный участок (1,54 га) находится на территории ТОСЭР в Линево. Мы уже провели предварительные переговоры с администрацией поселка, к нему возможно подключение всех необходимых нам коммуникаций, — пояснил директор по развитию ООО «Сириус» Иван Бражник.

Интерес к размещению в зоне ТОСЭР он объяснил тем, что вблизи расположены ключевые партнеры компании: АО «Сибирский антрацит», АО «ГазпромНефть Транспорт», АО «Искитимцемент», ООО «Разрез Восточный» и т. д. Сейчас они отправляют транспорт на обслуживание и ремонт в Новосибирск. Строительство сервисной станции в Линево позволит оптимизировать издержки и повысит коэффициент ежедневного выхода техники на линию.

— Значительная часть грузового транспорта в данном районе эксплуатируется в тяжелых условиях на карьерных площадках и требует регулярного внимания, — констатирует Иван Бражник.

К факторам успеха проекта он относит и тот факт, что площадка расположена вблизи федеральной магистрали Р-256 «Чуйский тракт». Это позволит станции обслуживать транзитный транспорт. Кроме того, в радиусе 70 км нет других официальных дилеров Volvo и Renault. Расчетно к 2027 году на станции в год будут обслуживаться более 300 единиц тяжелой промышленной техники: работающей на предприятиях Искитимского района, техники резидентов ТОСЭР и транзитного транспорта.

Проектный объем инвестиций в станцию в Линево составляет 66 млн рублей без НДС. Источник инвестиций — средства учредителей компании. В ходе реализации проекта планируется создать 36 новых рабочих мест со средней зарплатой к 2024 году более 49 тысяч рублей. Бражник подчеркивает, что «Сириус» может нанимать персонал без опыта, так как в компании есть программа обучения административным и техническим специальностям.

— Прогнозируемый срок окупаемости проекта — 5 лет. К 2024 году мы планируем получить выручку более 152 млн рублей в год, около 25 млн чистой прибыли. Налоговые поступления в бюджет области в 2024 году составят 33 млн рублей, в федеральный бюджет — 31,5 млн, — перечислил Иван Бражник.

В качестве мер поддержки компания запросила признать инвестпроект масштабным, предоставить право на аренду земельного участка без торгов, а также оказать помощь в создании необходимой инфраструктуры.

И.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников пояснил, что проект компании «Сириус» не претендует на меры поддержки ТОСЭР, так как по ОКВЭДам не подходит по критерии МЭР РФ. Однако он соответствует критериям масштабных инвестпроектов для моногорода, где основной мерой господдержки является предоставление земельного участка.

— С учетом того, что основной задачей в плане развития моногородов является создание новых рабочих мест, в этой части проект ее решает, — добавил чиновник.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что сначала сомневался в целесообразности создания сервисной станции в зоне ТОСЭР. Но после посещения Промышленно-логистического парка, где «Сириус» реализует схожий проект по сервису для обслуживания грузового автотранспорта, он изменил свое мнение.

— Я вижу, насколько эта площадка сегодня востребована как резидентами ПЛП, так и их контрагентами. Появление подобного проекта на территории ТОСЭР «Линево» будет способствовать развитию бизнес-деятельности на этой площадке, — пояснил Травников.

В итоге инвестсовет принял решение о поддержке проекта.

Напомним, в 2017 году об интересе к ТОСЭР заявляло некоммерческое партнерство «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири («СТЭЛС»). Компания планировала реализовать проект по созданию транспортно-логистического комплекса и перевозки грузов. Однако после утверждения критериев территории опережающего развития Линево в МЭР РФ оказалось, что он не проходит по ОКВЭДам.

ООО «Сириус» основано в 2005 году (правопреемник ЗАО «Сириус» — 1996 год). УК компании — 2,55 млн рублей, учредитель — Валерий Бражник (100%). Официальный дилер грузовых марок Volvo и Renault. В компанию входит сеть сервисных станций по обслуживанию и ремонту грузового транспорта, расположенных в Новосибирске, Омске, Иркутске и Красноярске. В 2018 году компания получила статус резидента ПЛП. На территории парка «Сириус» реализует проект по созданию комплекса придорожного сервиса для обслуживания грузового автотранспорта, в том числе резидентов ПЛП. Объем инвестиций — 300 млн рублей.

Фото из презентации компании