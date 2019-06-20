132 научных проекта из Новосибирской области утверждены к финансированию на 2019 год

Региональные конкурсы проектов фундаментальных научных исследований 2019 года проведены в соответствии с Соглашением «О проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований» от 09.06.2016 № 233, заключенным между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального минобрнауки.

Всего на конкурсы было представлено 299 заявок от научных коллективов, представляющих 41 организацию, осуществляющую научную (или) научно-техническую деятельность на территории Новосибирской области.

Решением бюро совета Российского фонда фундаментальных исследований от 17.04.2019 утвержден список проектов регионального конкурса, утвержденных к финансированию на 2019 год по Новосибирской области, в который вошли 132 проекта, в том числе 62 проекта по конкурсу фундаментальных научных исследований и проектов фундаментальных научных исследований и 70 проектов по конкурсу фундаментальных научных исследований и проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными. Общий объем финансирования региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований составит около 85 млн. рублей.

Отмечается, что региональные конкурсы проектов фундаментальных научных исследований проводятся на территории Новосибирской области уже третий год.В 2017-2018 годах успешно реализованы 67 проектов, еще 86 проектов находятся на завершающей стадии реализации.

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