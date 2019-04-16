СтратКлуб: «Управление исполнением: как достигать намеченных целей?»

23 апреля 2019 года консалтинговая группа «Управленческая практика» приглашает вас принять участие в заседании Стратегического клуба.

Тема встречи: «Управление исполнением: как достигать намеченных целей?».

В программе

Главные навыки эффективного управленца. Основа эффективности: как сотрудники и культура компании влияют на достижение целей? Как измерить и оценить достижение результата? Как избежать прокрастинации?

На встрече обсудим, как управлять достижением целей и реализацией планов; каковы ключевые навыки эффективного руководителя, как ваши сотрудники и культура компании могут влиять на достижение результата и что делать, чтобы избежать прокрастинации.

Спикеры СтратКлуба

Роман Казанцев, управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития. Олег Руденко, консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию в компании «ИнфоСофт», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса Михаил Пясковский, эксперт КГ «Управленческая практика», генеральный директор компании «ИнфоСофт», спикер в области автоматизации, разработки и внедрения продуктов 1С.

СтратКлуб — это дискуссионный клуб, посвященный вопросам стратегического развития. Он объединяет собственников и топ-менеджеров компаний, которые заинтересованы в обогащении управленческого опыта, а также в получении новых знаний и навыков совершенствования стратегического процесса.

На каждой встрече мы обсуждаем кейс одного из участников клуба по предварительной заявке. Эксперты вместе со слушателями дают практические рекомендации и в процессе дискуссии вырабатывают решение заявленной проблемы.

Не смотрите на чужие успехи, работайте над своим! Приходите на СтратКлуб!

Дата и время проведения: 23 апреля 2019 года с 18:30 до 21:30.

Место проведения: Клуб бизнес-коммуникаций Front Office, ул. Шевченко, 15

Участие платное: 500 рублей. Регистрация на мероприятие и более подробная информация по ссылке.

Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами