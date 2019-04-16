СтратКлуб: «Управление исполнением: как достигать намеченных целей?»

23 апреля 2019 года консалтинговая группа «Управленческая практика» приглашает вас принять участие в заседании Стратегического клуба.
Тема встречи: «Управление исполнением: как достигать намеченных целей?».
В программе
На встрече обсудим, как управлять достижением целей и реализацией планов; каковы ключевые навыки эффективного руководителя, как ваши сотрудники и культура компании могут влиять на достижение результата и что делать, чтобы избежать прокрастинации.
Спикеры СтратКлуба
СтратКлуб — это дискуссионный клуб, посвященный вопросам стратегического развития. Он объединяет собственников и топ-менеджеров компаний, которые заинтересованы в обогащении управленческого опыта, а также в получении новых знаний и навыков совершенствования стратегического процесса.
На каждой встрече мы обсуждаем кейс одного из участников клуба по предварительной заявке. Эксперты вместе со слушателями дают практические рекомендации и в процессе дискуссии вырабатывают решение заявленной проблемы.
Не смотрите на чужие успехи, работайте над своим! Приходите на СтратКлуб!
Дата и время проведения: 23 апреля 2019 года с 18:30 до 21:30.
Место проведения: Клуб бизнес-коммуникаций Front Office, ул. Шевченко, 15
Участие платное: 500 рублей. Регистрация на мероприятие и более подробная информация по ссылке.
Возраст 18+
Фото: предоставлено организаторами
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