Товары для творчества и разные виды игрушек могут подорожать на 10-50%

Как стало известно газете «Ведомости», ретейлеры и производители игрушек и игр заявляют о рисках значительного роста цен на их продукцию. Особенно это затронет дешевые линейки товаров и потери мелкооптовых покупателей, которые не используют электронный документооборот.

Ведомство предложило ввести обязательную маркировку для игрушек и товаров для творчества, говорится в обращении министерства в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Эксперимент по маркировке может начаться уже с 1 июня 2022 года.

Игроки рынка заявляют о возможном росте цен до 1,5 раза из-за маркировки, а также потере дистрибьюторов, не работающих с электронной системой документооборота.

Как следует из письма Минпромторга в АИДТ, обязательную маркировку предлагается ввести на краски, пластилин, смеси для лепки, куклы и фигурки людей и животных, конструкторы, модели для сборки, головоломки и другие настольные игры, самокаты, игрушечные гоночные автомобили и оружие, электронные игры с экранами.