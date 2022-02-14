Отчет мэра Новосибирска прошел «без огонька»

Застройщики с отклонениями

Один из самых острых вопросов, которые мэру во время отчета о работе за 2021 год задавали депутаты, связан со строительной отраслью. Речь идет о выдаче отклонений при строительстве.

Депутат Сергей Бондаренко («Единая Россия») заявил, что любое отклонение застройщика от параметров токсично для жителей окружающих домов, особенно в центре Новосибирска.

— Сейчас в качестве застройки рассматривается площадка завода «Синар». Давайте придумаем для центра все варианты, проведем совещание по развитию социалки и на основании этого примера будем развивать город, — предложил он.

Напомним, на минувшей неделе, на отчетном заседании департамента по строительству мэрии Новосибирска, Алексей Кондратьев сообщил, что в 2021 году мэрия не будет широко использовать инструмент отклонений, за исключением случаев, прописанных в федеральном законодательстве.

— Экономика строительной отрасли Новосибирска по итогам 2021 года составляет 145 млрд рублей. Мы в карман предприятий не заглядываем и не можем сказать, сколько они заработали в результате отклонений. Мы не имеем права это делать, — подчеркнул Кондратьев. — За 4 года действия новых нормативов строительства инструментом отклонений воспользовались 10-12 компаний по 84 объектам.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил на профильной комиссии горсовета детально рассмотреть ситуацию с объектами, по которым застройщики получали отклонения. Кроме того, мэр предложил проработать все вопросы по развитию спорных территорий, в том числе в центральной части Новосибирска.

Транспорт и дороги

На втором месте по количеству вопросов было состояние городских дорог и их уборка, а также транспортная тематика.

В частности, депутаты поинтересовались, как мэрия планирует избежать повторения прошлогодней ситуации, когда город получил деньги на ремонт дорог и тротуаров осенью и в буквальном смысле слова закапывал их под снег. Мэр сообщил, что в этом году департамент транспорта уделил больше внимания планированию работы.

— У нас есть договоренность, что денег на дороги городу добавят. У вас есть возможность принять участие в этой работе. Давайте вместе определяться, — сообщил Локоть.

Среди конкретных дорожных объектов, которые волновали депутатов, была многоуровневая развязка на Матвеевке. Анатолий Локоть сообщил, что плоскостной развязкой транспортные заторы на этом участке развести не удастся, поэтому тема открыта.

— Этот проект вошел в программу «Академгородок 2.0». Мы завершаем разработку проектно-сметной документации по объекту. Расчетно она будет готова до конца марта. Надеюсь, что к этому времени будет получено заключение по всем экспертизам. Проект лично курирует сам губернатор, — добавил мэр.

Депутат Ростислав Антонов (независимый) потребовал обратить внимание на ситуацию с ремонтом тротуаров, особенно в центральной части города, чтобы не было стыдно перед гостями, которые приедут в Новосибирск на чемпионаты мира по волейболу и хоккею.

— Зимний асфальт у нас, конечно, ровнее, чем летний. Но что-то можно сделать, чтобы привести в порядок центральные улицы, чтобы не позориться перед гостями, — заявил он.

Анатолий Локоть напомнил, что в прошлом году 4 конкурса по ремонту тротуаров выиграл один подрядчик, который не справился с работой и сейчас внесен в черный список. В этом году работа будет продолжена, в том числе на гостевых маршрутах. В департаменте транспорта предложили подумать о создании отдельной муниципальной программы по ремонту тротуаров, так как для города эта проблема стала уже очень актуальна. В ее решение необходимо вкладывать большие деньги.

Игорь Украинцев («Лига эффективности») поднял вопрос о ситуации со строительством метро:

— Вы говорите, что метро не строится, так как нет финансирования, но документы готовы. Губернатор заявляет, что финансирования нет, так как не готова проектно-сметная документация. Кто из вас врет?

Анатолий Локоть парировал, что считает неправильным сталкивать между собой разные уровни власти.

— То, что вы говорите — не соответствует действительности. У нас ведется работа для получения поддержки по строительству метро на федеральном уровне. Надеемся, что мы ее получим после запуска 14 станции метро. Мы понимаем, как продолжать работу, у нас есть несколько пакетов разработанной документации. По сравнению с другими городами, наше преимущество в том, что мы продолжаем строительство метро, а не начинаем с нуля, — отметил он. — Предлагаю решать этот вопрос консолидировано.

«Скользкие» темы

В ходе отчета мэра Новосибирска прозвучал и ряд скользких тем, которые градоначальник обошел либо сам, либо с помощью спикера горсовета Дмитрия Асанцева.

— Мы выполняем решения, которые приняты на областном уровне. Иного пути нет. Не считаю нужным комментировать. Это полномочия субъекта. Сегодня стоимости ремонта квадратного метра недостаточно для того, чтобы обеспечить финансирование более масштабного капремонта в Новосибирске, — заявил мэр.

Так, Александр Мухарыцин («Единая Россия») поинтересовался: поддерживает ли мэротметив, что глава города до сих пор не высказал свою оценку этому решению.

Антон Картавин (коалиция «Новосибирск 2020») напомнил о новогодней символике Новосибирска, о том, что в городе не работает инвестиционный портал, и поинтересовался: кто должен нести личную ответственность за бардак в Новосибирске. Локоть парировал, что не считает, что в городе есть бардак, и попросил департамент по инвестициям разобраться с ситуацией с порталом.

Наталья Пинус (независимый) напомнила коллегам о критериях оценки работы мэра, которые горсовет разрабатывал в 2019-2020 годах.

— По 17 критериям оценка улучшилась, по 6 находится на прежнем уровне, по 16 ухудшилась. В частности, объем инвестиций по инвестиционным договорам в 2020 году составил 26,9 млн, а в 2021 году — 0. Как вы это объясните? — поинтересовалась депутат

Анатолий Локоть сообщил, что инвестиционная политика — вопрос, требующий времени. — Инвестиционные проекты требуют серьезной подготовки. На нее может уходить не один год. В этом году мы планируем подписать договор с СГК о вхождении в ценовую зону и цифры инвестиций в абсолютных показателях подрастут, — привел пример мэр.

Еще один представитель коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина сообщила, что ждет извинений за то, что в прошлом году оппозиции не дали возможность задать ни одного вопроса мэру после отчета за 2020 год, и заявила, что считает эту ситуацию кризисом доверия. Она напомнила, что осенью 2021 года в СМИ появились расшифровки с заседания рабочей группы, где обсуждался вопрос о том, как не допустить оппозицию к мэру.

— Это не моя сфера ответственности. Я не могу комментировать решение депутатов. Но то, что сегодня все задают вопросы, на мой взгляд, означает, что ситуация нормализовалась, — прокомментировал Анатолий Локоть.

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия») рекомендовал Светлане Каверзиной внимательно почитать распечатку, представленную в СМИ.

— Был задан вопрос: можно ли ограничить количество вопросов, которые задают депутаты. В соответствии с регламентными нормами — нет. Но регламентное время на отчет мэра — 2 часа. И мы можем принять решение продлить время или нет. На отчете мэра в прошлом году принималось дополнительное время. Никто не плел заговор, чтобы не дать каким-то депутатам выступить, — подчеркнул Асанцев. — Я дословно объявил коллегам, что время определено, и если вы хотите задать вопросы, не забывайте, что их будет много. Это дословно звучало по ситуации.

По отчету мэра за 2021 год вопросы удалось задать всем записавшимся. Время на рассмотрение отчета продлевали дважды. При попытке сделать это в третий раз большинство депутатов проголосовали против.

В финале Игорь Украинцев предложил коллегам перенести рассмотрение отчета мэра Новосибирска на мартовскую сессию, мотивировав это тем, что к главе города возникло много вопросов. Это предложение не было поддержано большинством голосов.

В итоге отчет мэра Новосибирска за 2021 год поддержали 33 из 49 присутствующих на сессии депутатов. 10 проголосовали против.