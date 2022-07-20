Товары LC Waikiki жителям Сибири будет доставлять Почта России

Почта России будет доставлять одежду и домашний текстиль из интернет-магазина ритейлера LC Waikiki в города Сибири и Урала. Планируется, что ежемесячно будет доставляться около 10 тысяч заказов.

В начале года были успешно проведены тестовые отправки со склада LC Waikiki в Московской области клиентам в города Сибири и Урала. Срок доставки в Красноярск и Новосибирск не превышает шесть дней с момента оформления покупки.

— Ритейлер стремится восполнить ассортимент товаров повседневного спроса в новых для его бренда регионах. А Почта, в свою очередь, готова обеспечить ритейлеру полный цикл логистических услуг и оптимальные сроки доставки, — сказал Виталий Нотченко, руководитель департамента по региональным продажам Почты России.

Клиенты смогут забрать заказы в отделениях почты или оформить курьерскую доставку до двери. Товары, приобретенные на сайте LC Waikiki, можно бесплатно вернуть в ближайшем отделении благодаря услуге Почты России «Легкий возврат».

АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Доля Почты в сегменте трансграничной доставки в 2021 году составила 84,2%. А объём экспорта 4,4 млн отправлений с товарными вложениями.