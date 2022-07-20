Один из самых опасных вредителей атаковал поля в Новосибирской области

О том, что на поля в Новосибирской области налетели луговые мотыльки, корреспонденту КП-Новосибирск рассказал биолог Алексей Яновский.

По словам ученого, луговой мотылек – один из самых опасных вредителей полей и огородов в Новосибирской области. Теплое, начавшееся еще в середине мая настоящее лето с редкими периодами дождливой погоды поспособствовало массовому размножению и усилению вредоносной роли этих насекомых.

Алексей Яновский уточнил, что гусеницы луговых мотыльков очень непривередливы.