Строительство центральной части парка на реке Ельцовка-1 вышло на финишную прямую

19 июля, прошло выездное совещание по строительству центральной части муниципального парка в пойме реки Ельцовка-1. О выполненных работах рассказал глава группы компаний «Химметал» Евгений Гаврилов. Во встрече приняли участие заместитель мэра и руководитель рабочей группы по созданию парка Анна Терешкова, председатель комиссии по экологии законодательного собрания НСО Владимир Лаптев, представители общественных организаций и городского совета депутатов.

Центральная часть парка создается на участке земли, принадлежащем ГК «Химметал» и на средства компании. После окончания работ благоустроенная территория будет передана муниципалитету. Участок примыкает к жилому комплекту «Ельцовский парк», построенному компанией. Изначально на него был наложен сервитут для того, чтобы парковой зоной беспрепятственно могли пользоваться все горожане.

— Мы поддержали инициативу общественников и несмотря на то, что земля находится у нас в собственности и по первоначальному проекту должна была быть застроена, мы решили сохранить эту уникальную зеленую территорию, которая осталась одной из последних в центральной части города, — подчеркнул Евгений Гаврилов.

Строительство началось четыре года назад с расчистки русла реки и освобождения площадки от природного, промышленного и бытового мусора. В общей сложности строители вывезли порядка 30 тыс. тонн отходов. Кроме того, участок имеет сложную гидрологию из-за большого количества грунтовых вод, что стало причиной его заболоченности. Поэтому большую часть времени и финансовых средств заняли подготовительные работы. Летом этого года строительство центральной части парка вышло на финишную прямую — началось устройство оснований и дренажа. К настоящему моменту дренажные работы завершены, установлены колодцы, приведена в порядок зеленая территория в пойме реки, часть берега отсыпана щебнем, поставлены бордюры, обустроена чаша под родник. Началось устройство внешних покрытий. На всей территории центральной части предусмотрена безбарьерная среда, маломобильные граждане и мамы с колясками могут спуститься в парк с верхней зоны на современном бесшумном лифте.

Завершить все работы планируется в течение ближайших двух месяцев, чтобы горожане успели воспользоваться парком в теплый период. Общий бюджет создания центральной части парка без учета стоимости передаваемой городу земли составит порядка 60 млн рублей.

Как отметила заместитель мэра Анна Терешкова, создание парка — это совместная работа бизнеса, муниципалитета и общественников, которая сегодня дает первый результат. Новое парковое пространство станет важной частью «голубой и зеленой инфраструктуры города», большим шагом в развитии его водного каркаса. Терешкова поблагодарила ГК «Химметалл» и назвала компанию не только строителями, а «благоустроителями» города. Холдинг также участвует в реконструкции Воинского сквера, который расположен рядом со строящимся жилым комплексом «Никольский парк». Внутри самого ЖК предполагается дворово-парковая зона размером около одного гектара. Участие в создании и обустройстве городских пространств — это принцип и подход компании, отражение политики социально-преобразующих инвестиций. По мнению главы холдинга Евгения Гаврилова, важно не только стоить качественное жилье, но и создавать благоприятную среду, комфортную для жизни людей.

История парка началась в 2014 году, когда была создана группа активистов, которая предложила разбить парк на территории поймы реки Ельцовка-1. Ранее здесь должна была пройти улица Предпринимателей, а в водоохраной зоне верхнего рукава реки построен коллектор. При его финансовой и организационной поддержке Группы компаний «Химметалл» была разработана и согласована с городскими властями концепция благоустройства нового общественного пространства, пройден путь выделения муниципальной земли под парковую зону. Активное участие в судьбе территории приняли городская общественная организация по вопросам защиты природопользования и охране окружающей среды «Белая Сирень» и жители близлежащих домов.