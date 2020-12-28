Благотворительной акции Почты России «Дерево добра» 5 лет

Всероссийская акция по благотворительной подписке «Дерево добра» проводится постоянно с 2015 года. К ней уже присоединились тысячи клиентов по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, бизнесмены, руководители крупных компаний.

— Многие наши клиенты, как физические, так и юридические лица ежегодно принимают участие в благотворительной акции. Депутаты, коллективы муниципальных предприятий и детских садов, администрации сельсоветов и другие отзывчивые жители Новосибирской области выписывают периодические издания для тех, кому они действительно нужны – одиноких детей и стариков, жителей деревень. Таким образом, в текущем году социальные учреждения региона получили почти 1600 подписных изданий. На первое полугодие 2021 года уже выписано 352 издания, — отметила заместитель директора по почтовому бизнесу Александра Небелюк.

Благотворительную подписку можно приурочить к празднику – например, к Новому году или Рождеству, либо сделать подарок, не привязываясь к определенной дате. Оформить её можно в любом почтовом отделении, на дому или в офисе, пригласив почтальона. Но в период самоизоляции наиболее удобный способ – онлайн-подписка на сайте Почты России podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или с помощью мобильного приложения.

Специально для «Дерева добра» был составлен список социальных учреждений региона. Выбрать газеты и журналы можно в онлайн-каталоге, где есть тематические и алфавитные разделы с информацией о нескольких сотнях изданий, ценах на них и действующих скидках.

Фото предоставлено Почтой России