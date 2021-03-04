Традиционного празднования широкой Масленицы в Новосибирске не будет

В связи с ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению вируса COVID-19, массовые масленичные гуляния на уличных площадках не запланированы. Об этом сообщили в департаменте культуры и молодёжной политики мэрии Новосибирска. Несмотря на то, что большинство ограничений по коронавирусу в Новосибирской области сняты с 1 февраля, запрет на проведение массовых мероприятий остается по-прежнему в силе, как и масочный режим.

Из праздничной программы мероприятий мэрия решила оставить только концерт ансамбля «Дружина», который состоится в воскресенье, 14 марта, в большом зале концертного комплекса имени Маяковского.

Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Главными атрибутами традиционно были — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины, которые раньше имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Отмечается праздник в течение недели перед Великим постом. В 2021 году начало масленицы продлится с 8 по 14 марта.

Поскольку светский праздник 8 марта совпал с большим церковным праздником — начало Масленицы, приметы и традиции предписывают вести себя подобающе.

Как утверждают народные приметы, не рекомендуется:

праздновать в грязном доме — при этом одновременно в первые три дня Масленичной недели нельзя работать по дому: так что убрать в доме нужно накануне;

отмечать день в одиночестве, грустить;

ругаться, говорить и думать бранные слова, провоцировать негатив – особенно за праздничным столом;

отказывать кому-то в гостеприимстве;

переедать и злоупотреблять алкоголем — стоит помнить про опасность греха чревоугодия.

К слову о праздничном столе, на Масленицу уже не готовят и не употребляют мясные блюда: идет подготовка к Великому посту. Зато можно смело готовить блины с рыбой и икрой, творогом, грибами, овощными и фруктовыми начинками.