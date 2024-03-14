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Трансформацию банков под влиянием диджитализации предсказал глава ПСБ

  • 14/03/2024, 18:44
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Трансформацию банков под влиянием диджитализации предсказал глава ПСБ
Он уверен, что в будущем работа в формате оффлайн станет привилегией.

Экономика России через 20 лет будет полностью сконцентрирована на отраслях высокотехнологичного сектора, таких как виртуальная реальность, большие данные и искусственный интеллект. Об этом председатель ПСБ Петр Фрадков заявил на пленарной сессии «Экономика будущего – потенциал роста, новые сценарии развития», которая прошла в рамках V Форума по финансовой грамотности «Просто капитал». Ее участники обсудили стратегии, которые реализуют компании и предприятия в целях укрепления экономики России. Кроме того, на сессии проанализировали факторы, которые сдерживают рост российской экономики и промышленности.

— Экономика России будет полностью сконцентрирована на том, что мы сейчас называем высокотехнологичным сектором – виртуальная реальность, большие данные, искусственный интеллект и пр. К 40-м годам это еще будет альтернативная ситуация, а уже к 50-м годам жить и работать оффлайн станет привилегией. В свою очередь банки в том виде, в котором они существуют сейчас, умрут, но с учетом влияния онлайн-технологий и IT-индустрии они переродятся в другом виде, — сказал Петр Фрадков.

Модератор сессии, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан отметил, что темы, которые обсуждаются на форуме, еще 50 лет назад казались фантазией. Но несмотря на то, что экономика России показала высокую адаптивность в условиях внешнего давления, необходимо думать о долгосрочной перспективе. По его словам, многие экономисты считают, что трудности нарастают.

Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа уверен, что необходимо отказаться от импортозамещения.

—Вместо импортозамещения надо определить путь развития собственных компетенций, и в России есть множество примеров успешных компаний, которые в том числе известны на мировой арене и которые нашли собственный путь развития, — считает эксперт.

При этом, он уверен, что России необходимо сохранять торговые и финансовые структуры, на разрушение которых направлена санкционная политика.

Фото пресс-службы ПСБ

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Рубрики : Финансы Банки

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