Пост мэра привлекает бизнесменов Новосибирска

По итогам сегодняшнего дня список претендентов на участие в конкурсе по выборам мэра Новосибирска увеличился еще два человека. Это директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов и директор «Ассоциации судовладельцев Западной Сибири» Александр Каракоцкий.

ООО «Правозащита» создано в 2003 году, является микропредприятием. Учредитель и директор Игорь Михайлов. Осуществляет деятельность в области права. Ранее Михайлов также был учредителем ООО «Агентство «Консул» (Кемерово, ликвидировано в 2016 году).

Ассоциация судовладельцев Западной Сибири создана в 2015 году. Лоббирует развитие в регионе речного транспорта: грузовых и пассажирских перевозок. Ранее Александр Каракоцкий был руководителем АО «Терра-Инвест» — торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. До сентября 2023 года был индивидуальным предпринимателем (производство электромонтажных работ).

Всего в списке кандидатов 9 участников. Эксперты отмечают, что ни одного из подавших документы, нельзя назвать действительно серьезным кандидатом на пост мэра Новосибирска. Реальные претенденты, которые могут получить шанс выйти в финал, скорее всего подадут документы в последний день — 15 марта.

Напомним, с 4 по 13 марта документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска подали безработная Олеся Яхонтова, врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович, помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин, депутат горсовета Игорь Украинцев и предприниматель Дмитрий Тайлаков. Самым первым документы подал военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

Депутату горсовета Светлане Каверзиной отказали в принятии участия в конкурсе по выборам мэра Новосибирска. Причиной стало решение Центрального районного суда города от 26 февраля, посчитавшего, что политик связана с деятельностью организаций «Штабы Навального»* и «Фонда борьбы с коррупцией»**, которые, в свою очередь, признаны экстремистскими.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до вечера 15 марта. Вместе с заявкой, они должны предоставить на конкурс программу развития города Новосибирска. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

* организация признана экстремистской

** организация признана экстремистской и внесена в список НКО-иноагентов

Ранее редакция сообщала о том, что бизнесмены, депутаты и общественные деятели назвали первоочередные задачи для будущего мэра Новосибирска.