На мать, которая уронила ребенка из коляски под Новосибирском, возбудили уголовное дело

21-летняя Анастасия Г., едва не угробившая своего 3-месячного ребенка стала фигуранткой уголовного дела. Как выяснилось, сибирячка систематически избивала своих детей, но это до сих пор не стало поводом для реакции социальных служб и полиции.

После очередного случая, когда ее младший ребенок оказался в больнице с кровоизлиянием в мозг и чуть не умер, на нерадивую мать обратил внимание Следственный комитет.

― Следственными органами принято к производству уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Каргатского района. Она подозревается в совершении преступления по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем», ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Местные жители небольшого села до сих пор недоумевают, как маленькие дети, которым полтора года и три месяца, вообще смогли выжить в условиях этой семьи. У матери и ее сожителя психическое расстройство, живут на пособия в съемной квартире. Малыши постоянно голодные, оборванные и никому не нужные.

При этом синяки у старшего мальчика родственники замечают уже давно. Предположительно, Анастасия не жалеет сил, чтобы ударить мальчишек.

― С октября 2023 по февраль 2024 года женщина осуществляла ненадлежащий контроль за своими малолетними детьми, соединив методы воспитания с жестоким обращением с ними. В настоящий момент один из детей находится в медицинском учреждении, другой проживает у близких родственников, ― добавили в СК.

Слабоумная мать, позарившись на большой обещанный гонорар, побывала на программе федерального ток-шоу «Мужское и женское». Буквально сегодня утром после записи программы Анастасия вернулась в Новосибирск. Тут ее в оборот сразу взяли правоохранители. Следователи сейчас выясняют условия жизни и воспитания детей в данной семье. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики.

Пострадавший младенец уже вышел из комы, его перевели из реанимации в обычную палату.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

«Мать избивает и привязывает»: младенец впал в кому, выпав из коляски под Новосибирском. Подробнее…