Трансляция форума единороссов не выдержала зрительских «симпатий»

Заявленный на 22 мая форум реготделения «Единой России», который партия традиционно проводит перед праймериз, не состоялся. В этом году он анонсировался под лозунгом «Единая Россия: партия заботы и уважения». Его изначально предполагалось провести в онлайн-формате в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Второй особенностью форума стала его масштабность. Помимо собственно местных единороссов и их сторонников, в нем должны были принять участие представители федерального руководства.

— На связь с региональной площадкой выйдут 44 местных отделения и 500 «первичек» из поселений региона, — сообщали в ЕР. — К форуму присоединятся единороссы и участники праймериз в Новосибирской области. Наблюдать за онлайн-форумом также будут представители центрального исполнительного комитета ЕР, депутаты Государственной Думы РФ.

Однако в указанное время ни единороссы, ни их руководители, ни просто желающие на связь так и не вышли.

— Пока никак, — сообщали в партии в ответ на вопросы, как можно это сделать.

В ответ на обращения представителей СМИ в партруководстве отвечали, что с ними свяжется пресс-секретарь реготделения.

Во второй половине дня единороссы назвали причину отсутствия связи — технические неполадки.

— К онлайн-трансляции форума подключились больше 5000 человек, и техника не выдержала, — комментируют произошедшее в реготделении.

Пока новая дата форума не определена.

Праймериз «Единой России» должны пройти с 25 по 31 мая. Для участия в них в настоящее время зарегистрировались более 400 кандидатов.

Фото pixabay.com, автор- AndyLeungHK