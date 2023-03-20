Прокуратура проведет проверку в связи задержкой авиарейсов в Сочи

Транспортные прокуроры Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проводят надзорные мероприятия и выездные приемы в связи задержкой авиарейсов по метеоусловиям в Сочи. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Сегодня в международных аэропортах Томска, г. Новосибирска и Красноярска объявлены длительные задержки на выполнение 5 рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Северный ветер» и «Россия» в Сочи в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета продолжительностью от 4 часов до более 1 суток, — говорится в сообщении прокуратуры.

Например, по 2 рейсам до Сочи предварительно максимальная задержка до 23:00, возможны изменения по времени вылета более 300 пассажиров.

Красноярским, Новосибирским и Томским транспортными прокурорами в соответствующих аэропортах организованы выездные приемы граждан и осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.

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