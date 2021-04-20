Траты сибиряков за рубежом весной в два раза ниже, чем до пандемии

Расходы держателей карт ВТБ на международный туризм почти в 2,5 раза ниже значений 2019 года.

Лидирующую позицию по объему трат сибиряков, как и два года назад, занимают Объединенные Арабские Эмираты. По сравнению с 2019 годом расходы по картам ВТБ здесь выросли на 14% и достигли 50 млн рублей. На втором месте расположилась Турция: в этой стране туристы из СФО совершили покупок на 25 млн рублей, это почти в 5 раз больше, чем до пандемии. На третьем – Мальдивы, где жители Сибири потратили 5,8 млн рублей, в 5 раз больше сопоставимого периода 2019 года. В пятерку стран с наибольшими расходами сибиряков также вошли Греция и Республика Корея.

В целом по стране с начала марта клиенты ВТБ оплатили за границей покупки на 4,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 11%, а траты в первой половине апреля (1,1 млрд рублей) – в 4 раза по сравнению с прошлым апрелем.

Общероссийская тройка лидеров стран по объему трат держателей международных карт ВТБ совпадает с сибирской. В ряде стран, открытых для российских туристов в первой половине весны, расходы клиентов ВТБ выросли за два года в несколько раз.