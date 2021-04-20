Мэрия увеличит расходы на электронные СМИ

В мэрии Новосибирска «урежут» расходы на печатные СМИ с 26 до 10%, в то же время увеличат расходы с 7 до 10 % на СМИ электронные. Такую информацию озвучил на комиссии горсовета по контролю за работой исполнительной власти «профильный» вице-мэр Артем Скатов.

— Под оптимизацией мы понимаем выбор лучшего варианта для достижения эффективности информирования жителей, — поясняет чиновник. — Мы опираемся на исследование аудитории, используем ежегодный мониторинг, который проводит правительство области. Согласно ему, в 2020 году 46% жителей Новосибирска получали информацию из телевизионных новостей, 44% — из интернета, 20% — из печатных изданий. При этом происходит падение аудитории печатных СМИ и рост аудитории интернет-ресурсов.

Кроме того, по словам чиновника, который ссылается на региональное правительство, работу муниципалитета в части взаимодействия со СМИ в перспективе предстоит масштабировать. Это связано с реализацией ряда федеральных проектов. Однако пока финансирования извне под эти цели не предусмотрено.

— Сегодня перед нами поставлены новые задачи — информационное обеспечение, например, общероссийского голосования по реализации проекта «Жилье и городская среда» и общероссийского проекта «Новогодняя столица России», — говорит вице-мэр. — Это предполагает продвижение данных проектов в других регионах РФ за пределами Новосибирска. Такую сложную задачу поставил губернатор области. Эти информационные кампании не подкреплены финансовыми источниками.

Подобные перспективы, озвученные вице-мэром, пока, мягко говоря, не находят одобрения у депутатов. Напомним, что некоторые из них при обсуждении проекта бюджета в конце 2020 года требовали значительно сократить данную статью расходов. Более того, профильная комиссия официально рекомендовала мэрии оптимизировать соответствующие расходы.

— Мы еще при принятии бюджета говорили о том, что у нас слишком много денег уходит на СМИ, — напомнил председатель комиссии Андрей Гудовский.

Привести конкретные аргументы в пользу увеличения финансирования чиновник в ответ не смог, как не смог и предоставить показатели, свидетельствующие о повышении эффективности данного направления работы мэрии. Пришлось протокольно отмечать: предоставить данные показатели (если таковые существуют) отдельно на рассмотрение комиссии.

Напомним, что сумма расходов мэрии Новосибирска как на выпуск собственных СМИ по линии информагентства «Новосибирск», так и на размещение материалов в СМИ коммерческих в 2020 году превысила 80 млн рублей. К тому же по линии департамента информационной политики мэрии в бюджете запланированы еще 3 млн для обеспечения муниципалитета статистической информацией, на проведение социологических исследований, обслуживание сайтов мэрии и ряд других расходов. Всего на обеспечение информационной политики и мэрии, и горсовета в год тратятся около 150 млн рублей.