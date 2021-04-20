Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили официально

Власти Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до конца мая, сообщает пресс-служба областного правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. На прошлой неделе минздрав региона сообщил, что в Новосибирской области перестала снижаться заболеваемость COVID-19, ежедневно регистрируются новые случаи коронавирусной инфекции.

Напомним, что гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, предписано пользоваться гигиеническими масками на станциях и остановках и при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений объектов розничной торговли и других организаций, связанных с обслуживанием населения, органов публичной власти, зданий вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.

Гражданам старше 65 лет и имеющим некоторые хронические заболевания рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях. Отмечается, что режим самоизоляции этих лиц должен быть обеспечен по месту проживания либо в иных помещениях.

Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных образований региона рекомендовано при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, необходимых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области за сутки выявлено 74 случая заражения коронавирусом, скончались четыре человека, выписано 44 пациента.