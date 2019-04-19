Травников поставил задачу новому тренеру хоккейной «Сибири»

Глава региона обсудил с новым главным тренером Николаем Заварухиным текущее положение дел в команде, основные этапы подготовки к предстоящему сезону 2019-2020 годов в Континентальной хоккейной лиге, перспективы новосибирского клуба на новый сезон, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Травников подчеркнул, что от обновлённого тренерского штаба команды требуется главное – вернуть результат. На ближайший сезон задача – выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата с максимально высокого места в турнирной таблице.

Напомним, 17 апреля 2019 года попечительский совет хоккейного клуба «Сибирь» утвердил главным тренером команды 44-летнего Николая Заварухина. В качестве игрока Николай Заварухин выступал на позиции центрального нападающего за ЦСКА, «Ладу», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Как тренер Заварухин с 2011 по 2013 годы работал в МХК «Батыр» (Нефтекамск), с 2013 по 2015 был главным тренером молодёжной новосибирской «Сибири», в 2015–2016 гг. – ассистентом главного тренера ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск), с 2016 года до возвращения в «Сибирь» – ассистентом главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области