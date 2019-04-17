 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Вторичный рынок жилья: прогнозы на 2019 год

  • 17/04/2019, 13:17
Изменение ипотечных ставок в течение прошедшего года и вступление в силу поправок к закону о долевом строительстве оказали заметное влияние на рынок вторичной недвижимости.

Итоги года для Новосибирска

Вторичный рынок жильяВ течение 2018 года цены на недвижимость в Новосибирске стабильно росли. В первую очередь это коснулось квартир в новостройках, где стоимость квадратного метра поднялась в среднем на 10%. Зафиксировано падение темпов ввода нового жилья в эксплуатацию, осенью подросла ипотечная ставка. Так как цены на вторичном рынке имеют тенденцию подтягиваться к показателям первичного, готовые квартиры подорожали в среднем на 7,2%.

Прогнозы на текущий год

Как будет складываться ситуация на рынке вторичной недвижимости в ближайшие месяцы, зависит от многих факторов. Рассмотрим подробнее ключевые моменты.

  1. Рост процентных ставок по ипотеке. Системообразующие банки отметились повышением процентов по ипотеке на вторичном рынке до 10,5-11%. В сочетании с падением реальных денежных доходов населения это значительно уменьшило интерес к покупке жилья. Кроме того, на высшем государственном уровне была публично озвучена задача снижения ставок по ипотеке до 8%. Это привело к тому, что население не торопится с оформлением кредита на недвижимость в ожидании более выгодных условий сделки. Но в ближайшей перспективе нет экономических предпосылок к снижению ипотечных ставок. Малая покупательская активность граждан на рынке вторичной недвижимости могла бы привести к падению цен на уровне 10-15%, но в реальности этот фактор будет компенсирован сокращением объемов предложений.
  2. Перераспределение спроса. Согласно новым требованиям к застройщикам, все сделки, связанные с привлечением средств дольщиков, должны заключаться с использованием эскроу-счетов, где данные средства будут заблокированы на весь срок строительства объекта. Замораживание привлеченных средств, плюс ряд требований к наличию собственного капитала и использованию небанковских займов, ставит под удар небольшие строительные компании, заставляет переформатировать работу крупных представителей отрасли. В ближайшей перспективе это вызовет сокращение объема предложений и рост цен на первичном рынке. В результате заметное число покупателей недвижимости предпочтет вторичный рынок, где нет рисков, связных с подвешенной ситуацией в сегменте новостроек. К примеру, специалисты агентства недвижимости ИНКОМ-Недвижимость прогнозируют, что изменение конъюнктуры на первичном рынке вызовет рост спроса на вторичное жилье в Москве на 15%.

Итоги

Новосибирские эксперты предполагают, что в течение 2019 года цены на вторичное жилье будут расти вслед за повышением цен на первичном рынке. При этом спрос на «вторичку» останется примерно на текущем уровне – отток, спровоцированный повышением (или отсутствием заметного снижения) ипотечных ставок в значительной степени компенсируется притоком покупателей, ранее ориентированных на приобретение квартиры в новостройке.

Конкурентное преимущество вторичного жилья заключается в отсутствии рисков, связанных с долгостроем, невыполнением застройщиком своих обязательств. Сейчас многое зависит от продавцов – если они поддадутся соблазну взвинтить цены, ориентируясь на неминуемый рост стоимости квартир в новостройках, то потеряют потенциального покупателя.

Фото: предоставлено компанией

Популярное с сайта

Мусорим по 6,5 литра в день

Мусорим по 6,5 литра в день

17/04/2019, 16:16
Именно такой объем ТКО заложен в тариф, по которому работает в Новосибирской области регоператор.
В Новосибирском метрополитене запустят MULTIPASS

В Новосибирском метрополитене запустят MULTIPASS

17/04/2019, 16:12
Ориентировочные сроки пробного запуска сервиса оплаты проезда – третья декада апреля 2019 года.
Аэропорт Толмачево

Аэропорт Толмачево обновил модуль по бронированию и покупке авиабилетов

17/04/2019, 16:07
Система позволяет за пару кликов забронировать и купить авиабилеты в режиме онлайн как на прямые рейсы из Толмачево, так и рейсы с пересадками.

Актуальный разговор

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Все материалы
Новости

Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

17/04/2019, 19:21

Грузопоток по Обскому бассейну вырастет до 6 млн тонн

17/04/2019, 19:03

Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

17/04/2019, 18:51

Эксперты предупредят новосибирцев о предстоящих изменениях на рынке новостроек

17/04/2019, 16:58

Студенты НГТУ НЭТИ создали «другое измерение»

17/04/2019, 16:47

Мусорим по 6,5 литра в день

17/04/2019, 16:16

В Новосибирском метрополитене запустят MULTIPASS

17/04/2019, 16:12

Аэропорт Толмачево обновил модуль по бронированию и покупке авиабилетов

17/04/2019, 16:07

Депутаты заксобрания отчитались о доходах за 2018 год

17/04/2019, 16:05

Глава новосибирской компании получил условный срок за хищение бюджетных средств

17/04/2019, 15:34

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска