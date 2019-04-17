Вторичный рынок жилья: прогнозы на 2019 год

Итоги года для Новосибирска

В течение 2018 года цены на недвижимость в Новосибирске стабильно росли. В первую очередь это коснулось квартир в новостройках, где стоимость квадратного метра поднялась в среднем на 10%. Зафиксировано падение темпов ввода нового жилья в эксплуатацию, осенью подросла ипотечная ставка. Так как цены на вторичном рынке имеют тенденцию подтягиваться к показателям первичного, готовые квартиры подорожали в среднем на 7,2%.

Прогнозы на текущий год

Как будет складываться ситуация на рынке вторичной недвижимости в ближайшие месяцы, зависит от многих факторов. Рассмотрим подробнее ключевые моменты.

Рост процентных ставок по ипотеке. Системообразующие банки отметились повышением процентов по ипотеке на вторичном рынке до 10,5-11%. В сочетании с падением реальных денежных доходов населения это значительно уменьшило интерес к покупке жилья. Кроме того, на высшем государственном уровне была публично озвучена задача снижения ставок по ипотеке до 8%. Это привело к тому, что население не торопится с оформлением кредита на недвижимость в ожидании более выгодных условий сделки. Но в ближайшей перспективе нет экономических предпосылок к снижению ипотечных ставок. Малая покупательская активность граждан на рынке вторичной недвижимости могла бы привести к падению цен на уровне 10-15%, но в реальности этот фактор будет компенсирован сокращением объемов предложений. Перераспределение спроса. Согласно новым требованиям к застройщикам, все сделки, связанные с привлечением средств дольщиков, должны заключаться с использованием эскроу-счетов, где данные средства будут заблокированы на весь срок строительства объекта. Замораживание привлеченных средств, плюс ряд требований к наличию собственного капитала и использованию небанковских займов, ставит под удар небольшие строительные компании, заставляет переформатировать работу крупных представителей отрасли. В ближайшей перспективе это вызовет сокращение объема предложений и рост цен на первичном рынке. В результате заметное число покупателей недвижимости предпочтет вторичный рынок, где нет рисков, связных с подвешенной ситуацией в сегменте новостроек. К примеру, специалисты агентства недвижимости ИНКОМ-Недвижимость прогнозируют, что изменение конъюнктуры на первичном рынке вызовет рост спроса на вторичное жилье в Москве на 15%.

Итоги

Новосибирские эксперты предполагают, что в течение 2019 года цены на вторичное жилье будут расти вслед за повышением цен на первичном рынке. При этом спрос на «вторичку» останется примерно на текущем уровне – отток, спровоцированный повышением (или отсутствием заметного снижения) ипотечных ставок в значительной степени компенсируется притоком покупателей, ранее ориентированных на приобретение квартиры в новостройке.

Конкурентное преимущество вторичного жилья заключается в отсутствии рисков, связанных с долгостроем, невыполнением застройщиком своих обязательств. Сейчас многое зависит от продавцов – если они поддадутся соблазну взвинтить цены, ориентируясь на неминуемый рост стоимости квартир в новостройках, то потеряют потенциального покупателя.

Фото: предоставлено компанией