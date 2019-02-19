В Новосибирске пройдет IV форум «Городские технологии»

4-5 апреля на площадке выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» пройдет IV форум «Городские технологии». Постановление о его проведении подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Впервые форум «Городские технологии» состоялся в Новосибирске в 2016 году. За три года он стал значимой дискуссионной площадкой, на которой эксперты обсуждают проблемы и перспективы внедрения новейших технологий и научных разработок в сфере городского хозяйства, позволяющих улучшить качество жизни населения мегаполисов.

Основные цели форума – представить экспертному сообществу, потенциальным инвесторам и заказчикам новые технологии и научные разработки для модернизации и улучшения городского хозяйства и экологического состояния мегаполисов, ознакомить новосибирцев с уже внедренными инновациями и максимально распространить практику их внедрения в городскую среду.

В соответствии с постановлением мэрии созданы программный и организационный комитеты, утвержден план мероприятий по подготовке к форуму. Возглавил программный комитет мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, сопредседатель – председатель СО РАН, академик РАН Валентин Пармон.

Фото: Юлия Данилова