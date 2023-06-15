Тренера по дзюдо из Колывани восстановили на работе по решению суда

Тренера по дзюдо Алексея Фомина, уволенного из МБУДО «Колыванская детско-юношеская спортивная школа», суд восстановил в работе с 27 мая 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Колыванского районного суда.

Колыванский районный суд признал незаконным вынесенное администрацией учреждения дисциплинарных взысканий и последовавшее затем увольнение. Кроме того, в пользу тренера взысканы средний заработок за период вынужденного прогула.

— С ответчика в пользу Фомина А.Н. взысканы средний заработок за период вынужденного прогула в размере 964565,28 рублей и до момента фактического восстановления в работе, также с МБУДО «Колыванская детско-юношеская спортивная школа» в пользу Фомина А.Н. взыскано 30 000 рублей в счет компенсации морального вреда, — говорится в сообщении.

В удовлетворении остальных требований Алексею Фомину отказано. Решение не вступило в законную силу.

Тренер регулярно вступал в конфликты с руководством учреждения из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований в учреждении. За время работы Фомина в школе сменилось несколько директоров.