Участники спецоперации смогут снимать муниципальное жилье по льготной цене

Участникам спецоперации и супругам погибших будет предоставлено неограниченное право коммерческого найма жилья муниципального жилья по коэффициенту 0,3 от розничной рыночной стоимости аренды. Такие изменения городской нормативно-правовой базы депутатам горсовета будет предложено рассмотреть и принять в ходе июньской сессии.

При этом, как отмечают в мэрии Новосибирска, претендовать на данную меру поддержки смогут далеко не все участники СВО и их семьи, а только те, кто не обеспечен собственным жильём, либо те, в квартирах которых на человека приходится не более 12 кв м жилой площади.

— В настоящий момент уже подано на рассмотрение одно заявление от участника спецоперации и ещё одно от супруги другого участника спецоперации, — сообщают в мэрии Новосибирска. — У нас есть некоторые количество помещений, которые мы можем предоставить для такого случая.

Напомним, апрельская сессия Заксобрания рассмотрела несколько законопроектов, касающихся новых мер поддержки семей военнослужащих, участвующих в спецоперации. Первый законопроект касается права детей участников спецоперации на путёвки в организации отдыха и оздоровления. Это касается детей как действующих, так и погибших участников СВО. Второй законопроект касается непосредственно самих участников спецоперации, имеющих статус сирот. Речь идёт о возможности получения ими социальной выплаты на приобретение жилья.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске начал работать фонд «Защитники Отечества».