Участники спецоперации смогут снимать муниципальное жилье по льготной цене

Участникам спецоперации и супругам погибших будет предоставлено неограниченное право коммерческого найма жилья муниципального жилья по коэффициенту 0,3 от розничной рыночной стоимости аренды. Такие изменения городской нормативно-правовой базы депутатам горсовета будет предложено рассмотреть и принять в ходе июньской сессии.
При этом, как отмечают в мэрии Новосибирска, претендовать на данную меру поддержки смогут далеко не все участники СВО и их семьи, а только те, кто не обеспечен собственным жильём, либо те, в квартирах которых на человека приходится не более 12 кв м жилой площади.
— В настоящий момент уже подано на рассмотрение одно заявление от участника спецоперации и ещё одно от супруги другого участника спецоперации, — сообщают в мэрии Новосибирска. — У нас есть некоторые количество помещений, которые мы можем предоставить для такого случая.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске начал работать фонд «Защитники Отечества».
Фото Infopro54
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