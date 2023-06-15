Назначен главный режиссёр театра «Глобус»

15 июня коллективу Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» представили нового главного режиссера Константина Яковлева.

В 2005 году он окончил Новосибирское государственное театральное училище по специальности «Актер театра драмы и кино» (мастерская заслуженного работника культуры России Анатолия Ахреева). В 2012 году окончил Российский университет театрального искусства – ГИТИС по специальности «Режиссер музыкального театра» (курс народного артиста России Романа Виктюка).

С 2013 по 2021 год Константин Яковлев служил главным режиссером Алтайского государственного музыкального театра, где поставил более 80 спектаклей известных отечественных и зарубежных авторов. Является лауреатом премии губернатора Алтайского края имени В. С. Золотухина, лауреатом премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества. В 2020 году мюзикл «Капитанская дочка» был номинирован сразу в 10 номинациях, в том числе за работу режиссера, на Национальную театральную премию «Золотая Маска». В этом же году Константин Яковлев был награжден Благодарностью министра культуры Российской Федерации. Спектакли режиссера принимали участие в международных и всероссийских фестивалях.

С 2019 года начал сотрудничество с Пермским театром юного зрителя в качестве режиссера-постановщика. В апреле 2021 года назначен режиссером, с октября 2021-го – художественным руководителем театра.

На первой встрече с коллективом театра «Глобус» Константин Яковлев поделился своими ближайшими творческими планами: