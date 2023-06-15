Назначен главный режиссёр театра «Глобус»

15 июня коллективу Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» представили нового главного режиссера Константина Яковлева.
В 2005 году он окончил Новосибирское государственное театральное училище по специальности «Актер театра драмы и кино» (мастерская заслуженного работника культуры России Анатолия Ахреева). В 2012 году окончил Российский университет театрального искусства – ГИТИС по специальности «Режиссер музыкального театра» (курс народного артиста России Романа Виктюка).
С 2013 по 2021 год Константин Яковлев служил главным режиссером Алтайского государственного музыкального театра, где поставил более 80 спектаклей известных отечественных и зарубежных авторов. Является лауреатом премии губернатора Алтайского края имени В. С. Золотухина, лауреатом премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества. В 2020 году мюзикл «Капитанская дочка» был номинирован сразу в 10 номинациях, в том числе за работу режиссера, на Национальную театральную премию «Золотая Маска». В этом же году Константин Яковлев был награжден Благодарностью министра культуры Российской Федерации. Спектакли режиссера принимали участие в международных и всероссийских фестивалях.
С 2019 года начал сотрудничество с Пермским театром юного зрителя в качестве режиссера-постановщика. В апреле 2021 года назначен режиссером, с октября 2021-го – художественным руководителем театра.
На первой встрече с коллективом театра «Глобус» Константин Яковлев поделился своими ближайшими творческими планами:
— Мне бы хотелось создать уже в начале следующего сезона при театре молодежную студию, это будет давать возможность роста, возможно, в будущем произойдет пополнение основного состава труппы. Молодежная студия будет выполнять сразу несколько немаловажных функций. Произойдет реформа в студии пластики и вокальной студии. На мой взгляд, это требует ребрендинга. К сентябрю будет представлена новая организационная программа. Что касается репертуара, на мой взгляд, он требует дополнений, вливаний, для того чтобы сделать его более устойчивым, сбалансированным. Поэтому в новом сезоне мы обратимся к советской и русской классике. В целом, на 94-й сезон запланировано семь премьерных спектаклей, это нормальный показатель, практически со всеми постановщиками мы договорились. Одной из своих основополагающих задач я ставлю обеспечение работой всего творческого состава. Поэтому планов очень много, я уже активно включился в работу.
Фото предоставлено пресс-службой театра «Глобус»
Рубрики :
Регионы:
Теги :