Треть новосибирцев, сменивших работу, считают новое место хуже предыдущего

По данным аналитиков hh.ru, почти треть респондентов из Новосибирской области, сменившие работу в течение прошлого года, считают, что новое место хуже предыдущего (31%), еще 29% напротив, оценивают его как более удачное, по сравнению с прошлой работой, 29% не видят разницы, а 11% затруднились ответить.

— Среди тех, кто чаще оценивает смену работы позитивно, преобладают ИТ-специалисты (41%), а больше всего негатива по поводу нового трудоустройства – у представителей высшего менеджмента (46%), — отметили в hh.ru. — Не исключают для себя смену работы в 2022 году 73% трудоустроенных соискателей региона, 9% точно не планируют это делать, остальные пока не определились.

Как сообщили в службе исследований, 49% из работающих респондентов в нынешнем году намерены сменить сферу профессиональной деятельности: как правило, это представители продаж (72%), административный персонал (72%), банковские служащие (65%).