Треть новосибирцев, сменивших работу, считают новое место хуже предыдущего

По данным аналитиков hh.ru, почти треть респондентов из Новосибирской области, сменившие работу в течение прошлого года, считают, что новое место хуже предыдущего (31%), еще 29% напротив, оценивают его как более удачное, по сравнению с прошлой работой, 29% не видят разницы, а 11% затруднились ответить.
— Среди тех, кто чаще оценивает смену работы позитивно, преобладают ИТ-специалисты (41%), а больше всего негатива по поводу нового трудоустройства – у представителей высшего менеджмента (46%), — отметили в hh.ru. — Не исключают для себя смену работы в 2022 году 73% трудоустроенных соискателей региона, 9% точно не планируют это делать, остальные пока не определились.
Как сообщили в службе исследований, 49% из работающих респондентов в нынешнем году намерены сменить сферу профессиональной деятельности: как правило, это представители продаж (72%), административный персонал (72%), банковские служащие (65%).
— Чаще всего в качестве новой сферы респонденты рассматривают информационные технологии – 14% из тех, кто хочет сменить профессию, выбрали этот вариант. Далее идут сферы «Административный персонал» (12%), «Добыча сырья» (10%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Высший менеджмент» (по 8%), — заключили эксперты.
Фото: pixabay.com автор: StartupStockPhotos
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