Новосибирцы стали чаще обращаться за льготами по имущественным налогам

Количество льготников по имущественным налогам в регионе ежегодно увеличивается, отмечает управление ФНС по Новосибирской области. К примеру, на 10% превышает предыдущие показатели количество жителей Новосибирской области, получивших льготы при исчислении за 2020 год транспортного налога (за 2020 год льготы были предоставлены 141 тысяче налогоплательщиков, за 2019 год — 128 тысяч). На 18% за год увеличилось количество новосибирцев, учтенных в информационных ресурсах налоговых органов региона в качестве владельцев земельных участков и получивших льготы и налоговые вычеты при исчислении земельного налога (за 2020 год — 312 тысяч, за 2019 год — 264 тысячи). На 11% выросло число налогоплательщиков, получивших льготы, освобождающие от уплаты налога за один объект налогообложения определенного вида при исчислении налога на имущество физических лиц (за 2020 год — 547 тысяч, за 2019 год — 493 тысячи).

Жителям региона, у которых впервые в 2021 году возникло право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц, необходимо предоставить в налоговую заявление в течение I квартала 2022 года. Подать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, по почте либо обратившись в любую налоговую инспекцию или в МФЦ. Тем, кто уже подавал документ и в нем не указывал, что льгота будет использоваться в ограниченный период, заявление повторно подавать не требуется, уточняют в налоговой.

Напомним, в конце октября 2021 года решением сессии Заксобрания в Новосибирской области был увеличен транспортный налог. Теперь на автомобиль до 100 л. с. налог составляет 1 тысячу рублей, до 150 л. с. — 2,2 тысячи, а далее — уже по нарастающей. На легковые автомобили стоимостью более 3 млн рублей в начислении налога применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 1,3 в зависимости от стоимости и возраста автомобиля. Кроме того, с 1 января 2021 года по налогу на имущество физлиц введен понижающий коэффициент 0,6 в отношении новостроек, применяющийся с 2020 года. Если объект появился в собственности после 1 января 2020 года, к перечисленным налогам в 2021 году будет применен данный коэффициент, за последующие годы будет плановое увеличение на 10%.

Ранее налоговая сообщала, что в 2021 году новосибирцам предстоит заплатить по транспортному налогу 2 млрд 388 млн рублей. По налогу на имущество новосибирцам было исчислено 1 млрд 168 млн рублей, по земельному налогу — 515 млн рублей.