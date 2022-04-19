Треть сибирских компаний снижают или останавливают подбор сотрудников до конца года

— Большая часть работодателей из СФО, в том числе из Новосибирской области, считают, что их положение на рынке стабильное, то есть без изменений (44%). Еще 43% оценивают перспективы компании позитивно, из них 36% определили их как «скорее позитивно», а 6% — как «крайне позитивно». Негативные оценки дали 9% участников опроса. Остальные 4% затруднились дать ответ, — сообщили аналитики hh.ru. — 47% сибирских компаний, принявших участие в опросе, имеют разработанный план действий на случай введения дополнительных санкций, 15% такой план не делали, а 39% затруднились с ответом.

По данным проведенного исследования, на фоне текущих событий, почти треть компаний меняют политику подбора в сторону уменьшения численности вакансий (31%): 20% сообщили о том, что они внепланово снижают подбор, еще 11% внепланово его приостанавливают. При этом 8% компаний увеличивают подбор, хотя не планировали этого делать ранее. 54% участников опроса сообщили о том, что их планы по подбору на текущий год не изменились. 6% еще не приняли решение.

Пока лишь 8% компаний из Сибири с начала текущего кризиса сократили численность сотрудников, но при этом еще 14% участников опроса рассказали о том, что до конца года у них планируются подобные меры. Те компании, которые сократили или планируют сокращать сотрудников, рассказали, что изменения в большей степени коснуться бэк-офисных административных ролей, а также ролей, связанных с продажами и аккаунтингом (как в рознице, так и в B2B продажах), кроме того, снизится число специалистов, выполняющих HR-функции, линейного персонала в логистике, транспорте, доставке (курьеры, водители, склад), производственного линейного персонала, специалистов по маркетингу (включая диджитал-маркетинг), линейных функциональных руководителей (в т.ч. начальников отделов, направлений, подразделений), а также сотрудников, связанных с поддержкой клиентов (контакт-центр, техподдержка и проч.).

Компании, которые до конца года планируют увеличить найм, интересует, прежде всего, производственный линейный персонал, роли, связанные с продажами и аккаунтингом (как в рознице, так и в B2B продажах) и ИТ-роли (разработка ПО, ИТ-поддержка, аналитика и проч.)