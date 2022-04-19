Консалтинговая компания McKinsey больше не обслуживает клиентов в России

Консалтинговая компания McKinsey с 15 апреля прекратила обслуживание клиентов в России, сообщается на сайте компании.

Ранее компания предупредила, что решила это сделать после завершения оставшихся обязательств в связи с военной операцией России на Украине. Тогда же McKinsey перестала заключать новые контракты в России и прекратила работу с госструктурами. Компания подчеркнула, что ее российский офис останется открытым для поддержки сотрудников.

McKinsey объявила о намерении приостановить работу в России вслед за консалтинговой ИТ-компанией Accenture, ее примеру последовала также BCG.

Работу в России прекратили также все компании из «большой четверки» аудиторов — KPMG, PwC, EY и Deloitte. Они решили вывести российские подразделения из своего состава. Решения KPMG и Deloitte коснулись также белорусских офисов.

Первыми об отделении российских подразделений от основной сети объявили KPMG и PwC. В последней пообещали плавный процесс «расторжения брака» с глобальной сетью и заверили, что «приложат все усилия», чтобы поддержать российских коллег. В российском подразделении организации работают 3700 человек из 11 городов. У KPMG в России и Белоруссии работают более 4500 сотрудников.

Затем о прекращении деятельности в России сообщила EY, в России у нее более 4700 сотрудников. Компания отказалась от обслуживания «российских государственных клиентов, государственных предприятий или находящихся под санкциями юридических и физических лиц в любой точке мира».

Последней из «большой четверки» о прекращении работы в России заявила Deloitte. В компании указали, что решение повлияет примерно на 3 тыс. специалистов из России и Белоруссии, и пообещали поддержать сотрудников и «сделать все возможное, чтобы помочь им в это чрезвычайно трудное время».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.