Новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на импорт из России 38 видов товаров, вступает в силу

По сообщению РИА Новости, соответствующее решение было принято правительством Японии. В список входят алкоголь и приборы, древесина и другие товары. Их общая стоимость при ввозе в Японию составляла 15 миллиардов иен (118 миллионов долларов). Фактически это первый запрет на ввоз товаров из России.

— Основные статьи импорта, подпадающие под запрет, это шпон – по итогам прошлого года его было ввезено на сумму 8,48 миллиарда иен (около 67 миллионов долларов), сосновая древесина и щепа на сумму 1,34 миллиарда иен (1 миллион долларов), детали двигателей для кораблей и самолетов – 5,26 миллиарда иен (41,5 миллиона долларов), автомобилей и мотоциклов – по 120 и 110 миллионов иен соответственно (примерно по 1 миллиону долларов), пива на сумму около 11,8 миллиона иен (93 тысячи долларов) и водки на 37,3 миллиона иен (294 тысячи долларов) и другие, — говорится в сообщении.

При этом импорт товаров, контракты по которым были заключены до вступления запрета в силу, будут действовать до 18 июля.

В санкционный список не вошел запрет на рыбу и морепродукты.

Япония ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши.

Санкционный список Японии против России включает 499 фамилий и более 160 организаций из России, включая 9 крупнейших банков.