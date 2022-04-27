Третий по величине в странах Балтии банк Luminor приостановит финансовые операции с Россией

— Мы прекращаем оказание этих услуг в качестве превентивной меры, чтобы избежать возможных убытков как для наших клиентов, так и для Luminor вследствие непредсказуемых и быстро ухудшающихся внешних факторов, — заявили в банке.

В кредитном учреждении уточнили, что отдельные исключения могут быть сделаны только в случаях, связанных с критически важными государственными нуждами и гуманитарными поставками (например, медицинские товары, пенсии и т. д.).

— Последняя дата подачи платежных поручений в Россию и Беларусь — 1 июня 2022 года. Платежные поручения, поданные после указанной даты, не будут исполнены. Последняя дата обработки входящих платежей из России и Беларуси — 30 июня 2022 года. Все входящие платежи, полученные Luminor после этой даты, будут отклонены, и деньги будут возвращены отправителю, — предупредили в банке Luminor.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.