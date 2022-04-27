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Майские праздники: время отдохнуть и проверить здоровье

  • 27/04/2022, 17:15
новости бизнеса
Новосибирские санатории говорят о высоком спросе на путевки и рекомендуют гостям поторопиться с бронью.

Наступают длинные майские выходные, которые многие новосибирцы дополняют отпуском и накопившимися отгулами. Выехать за рубеж, в здравницы Черного моря в этом году уже точно не получится, поэтому большим спросом пользуются загородные коттеджи и санатории, расположенные в Новосибирской области.

— У нас активно бронируются номера, программы проверки и восстановления здоровья. И короткие, и на все майские праздники. Это традиционная майская волна массового приезда наших гостей, к которой мы готовимся, но в этом году спрос уже сравнялся с допандемийным и даже превышает его. Люди хотят сменить обстановку, отдохнуть в комфортных условиях, — рассказывает бренд-менеджер медицинского отделения санатория «Парус» (PARUS medical resort & SPA)  Анастасия Амелехина.

По ее словам, часть гостей выбирают просто отдых в санатории. Для них работает SPA-зона, крытые бассейны: с водой Мертвого моря и аквацентр. В список наиболее популярных у отдыхающих услуг входят массаж, соляная пещера и кедровая бочка. После того, как закрепится теплая погода, в санатории планируют запустить открытый бассейн.

новости бизнеса— На майские праздники мы подготовили полноценную развлекательную программу как для детей, так и для взрослых. Запланированы памятные мероприятия и на 9 мая, — поясняет Анастасия Амелехина.

Стоимость обычного отдыха на двоих в стандартном номере с трехразовым питанием в «Парусе» составляет 10500 рублей в сутки. При желании гости могут дополнить этот пакет медицинскими услугами, а также консультациями узких специалистов. Во время праздников в санатории медицинский центр будет работать в обычном режиме.

— Не менее популярны у наших гостей медицинские программы. Кто-то уже знает свой диагноз и приезжает в «Парус» сразу с санаторно-курортной картой. Кто-то проводит check-up своего здоровья непосредственно в санатории. У нас в штате много квалифицированных узких специалистов, большое количество оборудования для проведения обследований и различных процедур, — комментирует Анастасия Амелехина.

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— К примеру, в санатории можно сдать все необходимые анализы, в том числе биопсию, которую проведет профессиональный врач-онколог, можно пройти эндоскопическое обследование, реабилитационные процедуры. При необходимости наши врачи продолжают наблюдение и консультации пациентов после того, как они завершают курс лечения.

Программы санаторно-курортного лечения занимают от семи суток и стоят 4950 рублей с человека в сутки. В эту сумму входят проживание, трехразовое питание и лечение. Кроме того, в санатории действуют разнообразные скидки, которые делают путевки более привлекательными для гостей. К примеру, сейчас предоставляются скидки по программе реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, 15% скидки при покупке путевки могут получить пенсионеры.

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— Честно скажу, мы довольны интересом как со стороны новосибирцев, так и жителей других регионов к нашему санаторию. Видно, что люди делают выбор осознанно, приезжают на отдых или лечение с четким пониманием того, какой результат они хотят получить. Многие являются нашими постоянными гостями и бронируют номера за несколько месяцев, — подчеркивает собеседница редакции.

Кстати, в перспективе «Парус» планирует запуск на территории санатория еще одного открытого бассейна. Как отмечает Анастасия Амелехина, этот вид отдыха пользуется большим спросом у гостей, и водную инфраструктуру было решено расширить. В этом сезоне гостей санатория также ждут интересные развлекательные программы, а главное — традиционные и инновационные предложения по санаторно-курортному лечению. Большое количество оборудования, закупленного «Парусом» (многое не имеет аналогов за Уралом), позволяет проводить уникальные медицинские процедуры.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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Рекламный материалФото PARUS medical resort & SPA

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Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : санаторий Парус санаторий отдых в праздники


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