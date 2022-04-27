Рекламодателям

От школьной концессии до «социального взрыва»

  • 27/04/2022, 16:17
Автор:
новости Новосибирска
Мирное обсуждение хода строительства образовательных объектов вылилось в оскорбление депутатами мэрии и друг друга.

Обсуждение на сессии горсовета реализации на территории Новосибирска концессионного соглашения по строительству шести новых школ закончилось неожиданной руганью по поводу школы старой. Теперь по порядку.

Новости Новосибирска

«Школьные» концессии в Новосибирске пустили в жизнь

Из доклада «строительного» вице-мэра Алексея Кондратьева из нового можно отметить лишь то, что в настоящее время компания-концессионер ООО «Просвещение» готовится представить необходимые документы в Главгосэкспертизу и, в случае положительного решения по ним, приступить к строительным работам, которые продляться несколько лет. Муниципалитет свои обязательства, как следует из доклада вице-мэра, в настоящее время выполнил.

Задача муниципалитета заключалась в том, чтобы оперативно подготовить шесть территорий, свободных от обременения, сообщает Кондратьев. Ответственность муниципалитета в том, чтобы площадки были своевременно предоставлены в область для проведения конкурсных процедур и в процессе реализации проекта чтобы было обеспечено их присоединение к улично-дорожной сети. Практически все территории уже имеют внутриквартальные проезды. Если какие-то вопросы возникнут, мы с концессионером обозначили готовность в процессе строительства объектов необходимую работу выполнить.

Элемент «новизны» в обсуждение за счет школы, но не новой, а старой, первым внес вице-спикер Евгений Лебедев резким наскоком на мэрию — и в довесок к ней почему-то на депутата от КПРФ Георгия Андреева.

Мне, в отличие от Андреева, перед мэром распинаться в благодарностях не за что: 57-я школа колом стоит, заявил Лебедев. Ее не будет и в следующем году, это уже пять лет. Пять лет это срок полномочий мэра. Проектно-сметная документация появилась через три года после закрытия школы. Нахожу много общего с документацией по метро. Мне это говорит о системных сбоях по всем фронтам…

Здесь вице-спикер Лебедев сделал небольшую паузу, которую заполнил второй вице-спикер Антон Тыртышный (КПРФ).

Может, в отставку уйти? предложил Тыртышный коллеге.

Но тот, судя по дальнейшей риторике, выразил готовность идти не в отставку, а в новую словесную атаку.

В отставку пусть ваш мэр идет, понятно? заявил Лебедев под неоднократные просьбы соблюдать регламент от третьего вице-спикера Николая Тямина, ведущего сессию вместо Дмитрия Асанцева. Я хочу предупредить мэра и мэрию о назревающем социальном взрыве. Это настроения жителей.

Упомянутый Лебедевым в начале его выступления депутат Андреев в долгу не остался и не менее «культурно» ответил Лебедеву.

Некоторое время назад, чтобы получить какой-то ежемоментный хайп, не подготовившись, абсолютно бездарно подойдя к этому проекту, инициировали разгон (закрытие) этой школы, парировал Андреев. Но рядом находятся школы в не менее худшем состоянии. Целое поколение детишек оказывается без школы из-за абсолютно неподготовленных политиков. Важно задать вопрос себе: к чему приводят эти игры? Последнее, с чего нужно начинать устраивать пикировку, вместо того, чтобы поговорить с губернатором, мэром. Это просто анекдот.

Во время выступления Андреева его оппонент не молчал, в то время как Николай Тямин пытался призвать к порядку обоих ораторов. Первое время это не удавалось.

Если не можете слушать, выйдите, пожалуйста, из зала! предложил в какой-то момент Тямин.

 К этому времени Андреев успел повысить градус «дискуссии» уже с муниципального до уровня гораздо выше, однако тоже «прикрывшись» избирателями.

У нас идет спецоперация, непростая ситуация с бюджетом, напомнил Андреев. И в этой ситуации вы решили инициировать протесты, ругань с жителями. Вы не можете даже в руках себя держать. Если такая коммуникация идет в горсовете, страшно представить, что происходит с избирателями, какая там идет накачка. Может, следует органам обратить внимание на Евгения Владимировича, он решил митинги организовывать. Еще раз призываю: давайте вспомним, в какой ситуации страна находится, и будем работать не в собственных интересах и своих покровителей, а в интересах избирателей.

Позже, при обсуждении уже следующего вопроса в разделе «Разное», Лебедеву за популизм и незнание бюджетных раскладов попеняла неожиданно вставшая на защиту мэрии депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина.

Хотела бы напомнить вице-спикеру, что из налогов, собранных в Новосибирске, у нас остаются всего 14%: 51% уходит в область, мы отдаем в область 80 млрд, нам возвращаются 25 млрд, заявила Каверзина. Должно случиться нормальное справедливое распределение тех налогов, которые были собраны в городе. Тогда мы перестанем просить «дайте нам денежку на строительство школ, на ремонт дорог» в городе, и будет все в порядке. Обвинять мэра в этом, когда всего 14% остается в городе, — это, знаете ли, уже какой-то популизм.

С противоположной стороны выступил экс-коллега Лебедева по уже расформированной фракции ЛДПР Евгений Прохоров.

Школа №57 ранее находилась на округе Евгения Владимировича (Лебедева), сейчас она на моем округе, напомнил Прохоров. Георгий Андреевич (Андреев), видимо, не в курсе, что было анонсировано, что снесут школу, но так и не снесли. И, наверное, идти в правительство, к губернатору должен мэр и бить там во все колокола, что четыре года школа закрыта, а две соседние переполнены. То есть не мэр, а депутат должен построить школу? Мэр есть, исполнительная власть есть, а школы нет.

новости Новосибирска

Новосибирск «пробивает» строительство еще шести новых школ

Когда же страсти более-менее улеглись, обсуждение вопроса закончилось поручением главы города: провести с депутатами Дзержинского района совещание, посвященное судьбе 57-й школы. При этом, как сообщил Алексей Кондратьев, школа может претендовать на строительство в рамках третьей очереди, и соответствующая проектная документация уже направлена в Министерство образования Новосибирской области.

Мне не совсем ловко и приятно было это все слышать и видеть, — заявил вице-спикер, заканчивая обсуждение. Никакого отношения к рассматриваемому вопросу это не имело. Поэтому очень вас прошу, понимаю, что все устали, но у нас еще один вопрос, поэтому рассмотрение этого вопроса будем считать закрытым.

Напомним, что концессионное соглашение, о котором шла речь, изначально предусматривает строительство на территории Новосибирска шести школ на 5,7 тысячи мест. Под них в июне прошлого года были переданы в областную собственность территории на Южно-Чемском массиве (1,1 тысячи мест), в Новомарусино (825), на Чистой Слободе (1,1 тысячи), Плющихинском жилмассиве (550), Ключ-Камышенском плато (1,1 тысячи).

Ранее редакция сообщала, что КСП предложила депутатам горсовета создать прецедент расторжения одной из концессий с инвестором, нарушающим обязательства. А «банному» концессионеру предъявили  незаконное обогащение. Снова.

Фото pixabay — blende12

498

Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : школа концессия Горсовет город


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Город и «Спецавтохозяйство» все-таки получат дивиденды от мусорного коллапса

А собственникам регоператора придется еще долго извиняться и идти на уступки, так как остаться на рынке Новосибирска они по-прежнему хотят.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Горном Алтае готовят культурную программу к новому туристическому сезону

В ожидании приезда большого количества гостей.
Читать статью >>
новости бизнеса

Майские праздники: время отдохнуть и проверить здоровье

Новосибирские санатории говорят о высоком спросе на путевки и рекомендуют гостям поторопиться с бронью.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Какие киоски продолжат сносить, а какие оставят?

В горсовете снова обсудили ситуацию с размещением в Новосибирске нестандартных торговых объектов и пробелы в законодательстве.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Самыми сложными для российского рынка логистики будут май-июнь

Все материалы
Лента новостей

В Историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости»

27/04/2022, 18:19

Город и «Спецавтохозяйство» все-таки получат дивиденды от мусорного коллапса

27/04/2022, 18:10

В Горном Алтае готовят культурную программу к новому туристическому сезону

27/04/2022, 17:41

Майские праздники: время отдохнуть и проверить здоровье

27/04/2022, 17:15
Популярное

Мошенники ради получения страховых выплат «угоняют» автомобили сами у себя

27/04/2022, 17:22

Форма заявлений на выплату для детей от 8 до 17 лет открыта на Госуслугах досрочно

27/04/2022, 15:45

Какая компенсация положена сотрудникам за работу в праздничные дни

27/04/2022, 14:40

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Для компаний МСБ снижена ставка по беззалоговым кредитам

27/04/2022, 17:19

ВТБ: спрос на карты «Мир» в апреле вырос на четверть

27/04/2022, 11:42

Сибиряки могут получить кредит под 9,9% годовых без справок о доходах

26/04/2022, 13:30

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Комментарии читателей

Экономика

новости Новосибирска

Новосибирского экспортера оштрафовали за семечки — до 0,5 млн рублей

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

В Новосибирской области снизят ставки по УСН и налогу на имущество

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

Финансы

новости бизенса

В Сибири вырос спрос на РКО и зарплатные проекты в несанкционных банках

Сибирские компании за месяц реструктурировали кредиты на 17 млрд рублей

Только за сутки в регионе зарегистрированы 17 киберпреступлений

Новосибирские фермеры и кооперативы могут получить грант на 200 миллионов рублей

В Новосибирске выявили финансовых нелегалов

Политика

новости Новосибирска

Изменял ли Украине депутат Ренат Сулейманов?

Новосибирский депутат обосновался в Прибалтике

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

Рядовой депутат-списочник Госдумы заработал больше вице-спикера

Недвижимость

новости Новосибирска

Жители многоквартирных домов Новосибирска переплатили за капремонт 63 млн рублей

Суд забрал спорный земельный участок у инвестора в Новосибирске

В Новосибирской области на 59% вырос спрос на аренду загородной недвижимости

В правительстве области выясняют, как с рынка планирует уходить Henkel

Застройщик получил землю на улице Титова под решение проблемы долгостроев

Технологии

новости Новосибирска

IT-компания, работающая на международном рынке, вышла в Новосибирск

Ученые создали компоненты для связи нового поколения

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

Телекоммуникации

новости бизнеса

МегаФон станет партнером проекта создания системы экомониторинга в Ташкенте

МТС и НГУЭУ научат студентов работать с Big Data и IoT

Как защитить детей в цифровой среде

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Агропром

Новости Новосибирска

Новосибирские фермеры и кооперативы могут получить грант на 200 миллионов рублей

В Ордынском районе создают клубничную ферму

В конце апреля в Новосибирске стартует маркетплейс «РусАгроМаркета»

Фермеры предлагают рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов

Аграриев лишат господдержки

Транспорт

новости Новосибирска

Главе транспортного департамента Новосибирска вновь прилетело за уборку улиц

Запрет на полёты на юг продлили до 1 мая

Цены на запчасти будут расти пока на них будет спрос

За квартал международный пассажиропоток в Толмачево вырос на 19%

Кикшерингу в Новосибирске вынесли «последнее предупреждение»

Медицина

новости бизнеса

Майские праздники: время отдохнуть и проверить здоровье

COVID ушел, но вернулся… с последствиями и осложнениями

Новые правила признания граждан инвалидами вступят в силу 1 июля

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Авто

Продажи Mercedes-Benz упали более чем на треть

Продажи Mercedes-Benz упали более чем на треть

У АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Туризм

новости Новосибирска

В Горном Алтае готовят культурную программу к новому туристическому сезону

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Общество

В Историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости»

В Историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости»

Город и «Спецавтохозяйство» все-таки получат дивиденды от мусорного коллапса

В Горном Алтае готовят культурную программу к новому туристическому сезону

Какие киоски продолжат сносить, а какие оставят?

Суд забрал спорный земельный участок у инвестора в Новосибирске

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска