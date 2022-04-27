От школьной концессии до «социального взрыва»

Обсуждение на сессии горсовета реализации на территории Новосибирска концессионного соглашения по строительству шести новых школ закончилось неожиданной руганью по поводу школы старой. Теперь по порядку.

— Задача муниципалитета заключалась в том, чтобы оперативно подготовить шесть территорий, свободных от обременения, — сообщает Кондратьев. — Ответственность муниципалитета в том, чтобы площадки были своевременно предоставлены в область для проведения конкурсных процедур и в процессе реализации проекта чтобы было обеспечено их присоединение к улично-дорожной сети. Практически все территории уже имеют внутриквартальные проезды. Если какие-то вопросы возникнут, мы с концессионером обозначили готовность в процессе строительства объектов необходимую работу выполнить.

Из доклада «строительного» вице-мэра Алексея Кондратьева из нового можно отметить лишь то, что в настоящее время компания-концессионер ООО «Просвещение» готовится представить необходимые документы в Главгосэкспертизу и, в случае положительного решения по ним, приступить к строительным работам, которые продляться несколько лет. Муниципалитет свои обязательства, как следует из доклада вице-мэра, в настоящее время выполнил.

Элемент «новизны» в обсуждение за счет школы, но не новой, а старой, первым внес вице-спикер Евгений Лебедев резким наскоком на мэрию — и в довесок к ней почему-то на депутата от КПРФ Георгия Андреева.

— Мне, в отличие от Андреева, перед мэром распинаться в благодарностях не за что: 57-я школа колом стоит, — заявил Лебедев. — Ее не будет и в следующем году, это уже пять лет. Пять лет — это срок полномочий мэра. Проектно-сметная документация появилась через три года после закрытия школы. Нахожу много общего с документацией по метро. Мне это говорит о системных сбоях по всем фронтам…

Здесь вице-спикер Лебедев сделал небольшую паузу, которую заполнил второй вице-спикер — Антон Тыртышный (КПРФ).

— Может, в отставку уйти? — предложил Тыртышный коллеге.

Но тот, судя по дальнейшей риторике, выразил готовность идти не в отставку, а в новую словесную атаку.

— В отставку пусть ваш мэр идет, понятно? — заявил Лебедев под неоднократные просьбы соблюдать регламент от третьего вице-спикера Николая Тямина, ведущего сессию вместо Дмитрия Асанцева. — Я хочу предупредить мэра и мэрию о назревающем социальном взрыве. Это настроения жителей.

Упомянутый Лебедевым в начале его выступления депутат Андреев в долгу не остался и не менее «культурно» ответил Лебедеву.

— Некоторое время назад, чтобы получить какой-то ежемоментный хайп, не подготовившись, абсолютно бездарно подойдя к этому проекту, инициировали разгон (закрытие) этой школы, — парировал Андреев. — Но рядом находятся школы в не менее худшем состоянии. Целое поколение детишек оказывается без школы из-за абсолютно неподготовленных политиков. Важно задать вопрос себе: к чему приводят эти игры? Последнее, с чего нужно начинать — устраивать пикировку, вместо того, чтобы поговорить с губернатором, мэром. Это просто анекдот.

Во время выступления Андреева его оппонент не молчал, в то время как Николай Тямин пытался призвать к порядку обоих ораторов. Первое время это не удавалось.

— Если не можете слушать, выйдите, пожалуйста, из зала! — предложил в какой-то момент Тямин.

К этому времени Андреев успел повысить градус «дискуссии» уже с муниципального до уровня гораздо выше, однако тоже «прикрывшись» избирателями.

— У нас идет спецоперация, непростая ситуация с бюджетом, — напомнил Андреев. — И в этой ситуации вы решили инициировать протесты, ругань с жителями. Вы не можете даже в руках себя держать. Если такая коммуникация идет в горсовете, страшно представить, что происходит с избирателями, какая там идет накачка. Может, следует органам обратить внимание на Евгения Владимировича, он решил митинги организовывать. Еще раз призываю: давайте вспомним, в какой ситуации страна находится, и будем работать не в собственных интересах и своих покровителей, а в интересах избирателей.

Позже, при обсуждении уже следующего вопроса в разделе «Разное», Лебедеву за популизм и незнание бюджетных раскладов попеняла неожиданно вставшая на защиту мэрии депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина.

— Хотела бы напомнить вице-спикеру, что из налогов, собранных в Новосибирске, у нас остаются всего 14%: 51% уходит в область, мы отдаем в область 80 млрд, нам возвращаются 25 млрд, — заявила Каверзина. — Должно случиться нормальное справедливое распределение тех налогов, которые были собраны в городе. Тогда мы перестанем просить «дайте нам денежку на строительство школ, на ремонт дорог» в городе, и будет все в порядке. Обвинять мэра в этом, когда всего 14% остается в городе, — это, знаете ли, уже какой-то популизм.

С противоположной стороны выступил экс-коллега Лебедева по уже расформированной фракции ЛДПР Евгений Прохоров.

— Школа №57 ранее находилась на округе Евгения Владимировича (Лебедева), сейчас она на моем округе, — напомнил Прохоров. — Георгий Андреевич (Андреев), видимо, не в курсе, что было анонсировано, что снесут школу, но так и не снесли. И, наверное, идти в правительство, к губернатору должен мэр и бить там во все колокола, что четыре года школа закрыта, а две соседние переполнены. То есть не мэр, а депутат должен построить школу? Мэр есть, исполнительная власть есть, а школы нет.

— Мне не совсем ловко и приятно было это все слышать и видеть, — заявил вице-спикер, заканчивая обсуждение. — Никакого отношения к рассматриваемому вопросу это не имело. Поэтому очень вас прошу, понимаю, что все устали, но у нас еще один вопрос, поэтому рассмотрение этого вопроса будем считать закрытым.

Когда же страсти более-менее улеглись, обсуждение вопроса закончилось поручением главы города:. При этом, как сообщил Алексей Кондратьев, школа может претендовать на строительство в рамках третьей очереди, и соответствующая проектная документация уже направлена в Министерство образования Новосибирской области.

Напомним, что концессионное соглашение, о котором шла речь, изначально предусматривает строительство на территории Новосибирска шести школ на 5,7 тысячи мест. Под них в июне прошлого года были переданы в областную собственность территории на Южно-Чемском массиве (1,1 тысячи мест), в Новомарусино (825), на Чистой Слободе (1,1 тысячи), Плющихинском жилмассиве (550), Ключ-Камышенском плато (1,1 тысячи).

Ранее редакция сообщала, что КСП предложила депутатам горсовета создать прецедент расторжения одной из концессий с инвестором, нарушающим обязательства. А «банному» концессионеру предъявили незаконное обогащение. Снова.