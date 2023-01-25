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В Сибири за 2022 год погашена задолженность по зарплате на сумму более 2 млрд. рублей

  • 25/01/2023, 10:53
задолженность по зарплате
Больше всего долгов закрыто в Иркутской области — 714,8 млн. рублей.

С 2022 году с участием прокуроров в округе погашена задолженность по зарплате на общую сумму 2 107 млн. руб., из них больше всего  в Иркутской области (714,8 млн. руб.), Кемеровской области-Кузбассе (573,1 млн. руб.), Красноярском крае (195 млн. руб.), Новосибирской области (181 млн. руб.). По сравнению с началом прошедшего года совокупный размер долгов по оплате труда снизился на 206,4 млн. руб. (- 22,4 %).Об этом сообщает Управление Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

Прокуратура Иркутской области внесла представление ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» в региональное министерство лесного комплекса по инициативе прокурора руководитель организации дважды привлечен к административной ответственности. По итогам принятых мер в декабре 2022 года работникам выплачено свыше 35 млн. рублей.

В Новосибирской области в марте 2022 года по результатам рассмотрения представления прокурора Центрального района Новосибирска ООО «ТЕХВЭБ» полностью выплатило задолженность по заработной плате перед 596 работниками на общую сумму 57.4 млн.руб. В декабре 2022 года после вмешательства прокуратуры Центрального района АО ГК ВИС произвело оплату текущей задолженности по заработной плате на общую сумму 9 млн.руб. работникам ООО «Экология-Новосибирск», находящегося в процедуре банкротства (внешнее управление).

В Республике Алтай работникам подведомственных организаций Министерства природных ресурсов, экологии и туризма после исполнения требований прокурора, изложенных в представлении главе республики, задолженность в сумме 6,5 млн. рублей перед работниками была погашена.

В Томской области после прокурорского вмешательства из областного бюджета выделены денежные средства для двух муниципальных предприятий жилищно – коммунального хозяйств, что позволило погасить долги по зарплате работникам этих предприятий на общую сумму 6,5 млн руб.

Прокуратурой Аскизского района Республики Хакасия в мировой суд направлено 5 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании с МУП «Перспектива» невыплаченной заработной платы 5 работникам предприятия на сумму 570,7 тыс. руб., которые находятся на рассмотрении.

В рамках организованного взаимодействия прокуратуры Норильска с Заполярным филиалом ПАО «ГМК «Норильский никель» администрацией города при финансовом участии общества погашены долги по зарплате перед 98 бывшими работниками должников-банкротов (ООО УК «Энерготех» и ООО «Ризалит») в размере 35 млн. руб.

Прокурорами сформирован перечень работодателей, имеющих риски невыплаты зарплаты и фактически находящихся в предбанкротном состоянии, обеспечен постоянный мониторинг соблюдения трудовых прав работников. Таким работодателям объявлено 16 предостережений.

 

Ранее редакция сообщала о том, что опыт работы новосибирских консультационных центров для мобилизованных признан успешным и уникальным.

Фото с страницы Управление Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу в Telegram

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Сибирь Новосибирская область Красноярский край Кемеровская область Иркутская область

Теги : работодатель прокуратура задолженность по зарплате


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