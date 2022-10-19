Трехлетнему Никите требуется курсовое лечение ДЦП

Никита и Даня Москалевы — двойняшки. Они родились раньше срока, слабенькие, особенно Никита — он был в очень тяжелом состоянии, месяц его выхаживали в больнице. Диагнозы ему поставили страшные, после выписки семья выполняла все рекомендации врачей, проходили дополнительные обследования.

— Никита, хоть и с задержкой, но рос и развивался, начал держать голову, переворачиваться, пополз по-пластунски, в десять месяцев встал у опоры. И внезапно его развитие остановилось. Мы делали все, что в наших силах: массаж, ЛФК, курсы реабилитации. И в полтора года после лечения в томском реабилитационном центре сын наконец-то сел, научился ползать на четвереньках и ходить, правда, пока неуверенно, — рассказывает мама Никиты Ольга Москалева. — Лечение дает результаты: теперь Никита может потихоньку подниматься по ступенькам, держась одной рукой за перила, начал говорить первые слова. Он очень любит рисовать, гулять, кататься с горки. Выучил алфавит, считает до десяти. Врачи говорят, что при должном лечении наш мальчик догонит сверстников и сможет жить активной жизнью. Но лечение стоит дорого, у нас нет возможности его оплачивать. Воспитываем троих сыновей, и двое из них инвалиды — Дане тоже требуется постоянное лечение. Помогите, пожалуйста!

Невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксана Жексенова поясняет, что у Никиты поражена центральная нервная система, отмечены двигательные и речевые нарушения.

— Ему необходимо продолжить восстановительное лечение, направленное на нормализацию мышечного тонуса, улучшение координации, равновесия. Мы поможем развить и закрепить навыки самостоятельного передвижения, мелкой моторики и речи, — говорит врач.

Для курсового лечения детского церебрального паралича необходимо 255076 рублей. На сегодняшний день с помощью «Русфонда» собрано 8500. Помочь Никите можно по ссылке.