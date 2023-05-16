Трехлетнюю Улю спасет операция

Еще до рождения обследование выявило у Ули Должиковой укорочение бедренных костей. Девочка родилась чуть раньше срока, отставала в росте и весе. А в четыре месяца во время укрепляющего массажа произошло два перелома сразу обеих ножек со смещением.

— Дочка лежала в гипсе, на вытяжке. В год она начала учиться вставать у опоры и опять сломала бедро. Нас направили на генетическое обследование, и в результате врачи диагностировали у малышки несовершенный остеогенез – болезнь, которая проявляется повышенной ломкостью костей, причем в редкой и тяжелой форме, — рассказывает мама Ули Евгения Должикова.

Недавно девочка споткнулась и упала, произошел перелом левого бедра, тяжелый, с сильным смещением.

— После недавнего тяжелого перелома левой бедренной кости Уле необходима срочная операция с установкой телескопического стержня, который будет „расти“ вместе с костью. Это позволит ей в скором времени вновь начать ходить, — говорит Алексей Рыкунов, руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва).

По данным Русфонда, стоимость операции составляет 1 880 780 рублей. Семья Ули не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Мы не в силах ее оплатить: у нас две дочери, работает только муж, зарплата небольшая. Просим у вас помощи! — просит Евгения.

Помочь Уле можно по ссылке.