Мэр Новосибирска предложил открыть в городе генконсульство Китая

Глава Новосибирска Анатолий Локоть встретился с генконсулом Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь и обсудил сотрудничество в области торговли, культуры, туризма и образования. Об этом Анатолий локоть сообщил в своем Телеграм-канале.

— Новосибирск активно сотрудничает с городами-побратимами Маньяном и Шэньяном, — подчеркнул Анатолий Локоть.

По словам Локтя, Сычуаньский университет готов обучать новосибирских студентов, а делегации из столицы Сибири смогут участвовать в выставках, форумах и ярмарках в Китае. Кроме того, как отмечает мэр, поток туристов из КНР в допандемийный период был гораздо выше, чем сейчас. Он отметил, что нужно расширять это направление.

— Я пригласил китайскую делегацию на празднование юбилея города. Также предложил рассмотреть возможность открытия в Новосибирске Генерального консульства КНР, — говорится в сообщении.

Представители китайской стороны, в свою очередь, предложили организовать фотовыставку и кинофестиваль в нашем городе, посвящённые современному Китаю.

Ранее редакция сообщала о том, что Республика Хакасия заинтересована в создании совместных предприятий с Китаем.