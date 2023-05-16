Жители Татарска ответят в суде за телефонное мошенничество

В Новосибирской области суд рассмотрит уголовное дело о телефонном мошенничестве, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сообщение областной прокуратуры. Добыча аферистов составила почти два млн рублей.

Следствие установило, что двое обвиняемых, находясь в сговоре с неустановленными лицами, зимой текущего года позвонили своей жертве, представились сотрудниками банка и сообщили о якобы совершенной попытке оформления кредита на ее имя.

В ходе разговора мошенники убедили потерпевшего, что в целях сохранности средств, ему необходимо срочно оформить кредит.

Потерпевший поверил мошенникам на слово и оформил на себя двухмиллионный кредит. Затем полученные средства перевел на счет, который ему указали злоумышленники.

Уголовное дело по существу рассмотрит Татарский районный суд, уточнили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала, что телефонные мошенники начали мстить не поддавшимся на их провокации.