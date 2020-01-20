Три кандидата претендуют на должность председателя Новосибирского облсуда

С 27 по 31 января Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит кандидатуры и назначит председателя Новосибирского областного суда. На данную должность три кандидата: судья Томского областного суда (коллегия по гражданским делам) Алексей Марисов, заместитель председателя Новгородского областного суда (председатель коллегии по уголовным делам) Антон Остроумов и судья Новосибирского областного суда Инна Петрунина (возглавляет Совет судей Новосибирской области)

Место председателя Новосибирского облсуда освободилось в середине октября 2018 года, когда прежний руководитель Римма Шатовкина отказалась от продления полномочий. В апреле 2019 года, ВККС согласовала рекомендацию заместителю председателя суда Юрию Дроню, однако его кандидатура не прошла согласование в кадровой комиссии при президенте России. Осенью 2019 года был объявлен новый конкурс. Обязанности руководителя ведомства исполняла Елена Пилипенко.

Фото с сайта Новосибирского областного суда