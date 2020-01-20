Новосибирску мало концессий

К уже действующим на территории Новосибирска концессионным соглашениям добавятся новые. Соответствующие поручения глава города Анатолий Локоть дал руководителям профильных подразделений на расширенном аппаратном совещании в мэрии. В частности, это касается строительства новых спортивных объектов. По мнению мэра, чиновники в этом направлении недостаточно плотно работают с представителями бизнеса как потенциальными инвесторами.

— Работу по привлечению инвестиций нужно усилить, — обратился Анатолий Локоть к своему заместителю Анне Терешковой и начальнику департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александру Люлько. — Активности в этом вопросе, новых инициатив не вижу. Если вы ждете, что отраслевики вам принесут готовые проекты, то это неправильная позиция. Я жду инициативы от вас.

В качестве одного из положительных примеров муниципально-частного партнерства глава города приводит проект реконструкции экс-кинотеатра «Космос» в Калининском районе под новый спортивный центр. Напомним, что данный проект реализует ООО «Центр хоккейного мастерства» и объем его финансирования концессионером уже превысил ранее запланированные 100 млн рублей.

Вторая намеченная концессия связана с архитектурным обликом города. Как напомнил мэр, в настоящее время муниципалитет ведет работу по наведению порядка с размещением вывесок и рекламных конструкций предпринимателями. Кроме них прорабатываются и вопросы оформления городских улиц.

— Мы явно затянули вопрос реализации концессионного соглашения по «умным остановкам», — говорит мэр. — Мы погрязли в дискуссии. Не позднее первого квартала нужно выйти на заключение концессии на установку, как и было заявлено, 250 современных павильонов. Хочу подчеркнуть — мы не пойдем по пути мачтовых антенн для сотовых операторов на наших столбах освещения. Это уродует город, вносит диссонанс в инфраструктуру. У нас есть опыт реализации другим путем, в том числе решение проблем через «умные остановки».

Еще одна концессия, уже заявленная ранее и тоже отчасти связанная с обликом города, в прошлом году оказалась в центре скандала мэрии с предпринимательским сообществом. Речь идет о реализации проекта «Умные остановки», в первую очередь, на гостевых маршрутах. Напомним, предпринимателям, чьи объекты оказались на этих маршрутах, предложили покинуть «насиженные» места в пользу компании-концессионера. Предложения коммерсантов самим взять эти объекты в концессию услышаны не были, а многочисленные обсуждения перспектив предпринимателей, оставшихся «за бортом», ощутимого результата не принесли. В настоящее время в муниципалитете считают, что пора заканчивать с дискуссиями.

— Высокая степень износа теплосетей представляет серьезную опасность, — напомнил мэр, обращаясь к начальнику департамента энергетики и ЖКХ Дмитрию Перязеву. — Достаточно аварии в Кировском районе, трагедии при реконструкции станции. Совместно с «СГК» необходимо более эффективно реализовывать программу ремонта и реконструкции тепловых сетей. Давайте рассмотрим предложения по соглашению, чтобы повысить ответственность концессионера и надежность тепло-энергетической системы в городе.

И, наконец, еще одна концессия, повод для которой многократно обсуждался на различных городских площадках, касается состояния теплосетей. То, что оно, мягко говоря, неудовлетворительное, а средств на их замену или как минимум капитальный ремонт недостаточно, признают и в ресурсоснабжащей организации — ООО «Сибирская генерирующая компания, и в мэрии Новосибирска. В связи с этим муниципалитет готов рассмотреть предложение СГК по изменению концессионного соглашения.

Напомним, что ООО «Сибирская генерирующая компания» вышла к мэрии с предложением об изменении условий концессии. Речь идет о расторжении нескольких концессионных соглашений по обслуживанию котельных в пользу более масштабного, связанного с обслуживанием и эксплуатацией СГК всех муниципальных теплосетей.

В мэрии уже второй год разрабатывается и транспортная концессия, в рамках которой предполагается привлечение инвестора на модернизацию трамвайных маршрутов и состава. Публично эта тема последний раз поднималась в рамках форума «Городские приоритеты» в апреле 2019 года. О возможных вариантах сотрудничества говорил исполнительный директор АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, Роскосмос) Дмитрий Сыров. Компания планировала реализовывать концессию совместно с ООО «Первая концессионная компания» (ПКК, входит в ГК «ВИС»). На аппаратном совещании эта тема не поднималась.

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