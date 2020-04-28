Три школы Новосибирска вошли в топ-5 школ Сибирского федерального округа

Агентство РАЭКС-Аналитика составило рейтинг школ России, основываясь на данных о конкурентоспособности выпускников. В топ-5 школ Сибирского федерального округа вошли 3 школы из Новосибирска, сообщили в пресс-службе министерства образования Новосибирской области.

Отмечается, что в общий рейтинг вошли школы из 26 регионов РФ с наиболее высокой долей выпускников, которые успешно поступили в сильнейшие университеты России. СУНЦ НГУ (Новосибирск), Инженерный лицей НГТУ НЭТИ и Первая гимназия вошли в топ-5 рейтинга школ Сибирского федерального округа по количеству выпускников, поступивших в престижные вузы.

При составлении рейтингов аналитики использовали эксклюзивную информацию о приемных кампаниях, которую предоставили ведущие вузы России. Таблицы составлялись с учетом численности выпускников школ. Благодаря поправке на размер выпуска, крупные образовательные учреждения не имеют неоправданной форы перед небольшими, но эффективными школами.

Всего при расчете рейтингов была обработана информация более чем о 190 тысячах выпускников из 18 тысяч школ, зачисленных в лучшие российские вузы в 2018 году и 2019 году.

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