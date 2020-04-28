Бюджет Новосибирской области возвращается к параметрам 2013 года

Стресс-оценка недобора доходов в областной бюджет в настоящее время составляет около 13,5 млрд рублей. По динамике доходов у области — минус 6-7% аналогичного показателя прошлого года, прироста нет. Поступления — в 2 раза ниже, чем в апреле прошлого года. Достижения плановых показателей по доходам в этом году не предвидится. Такие данные озвучил на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заксобрания глава областного минфина Виталий Голубенко.

Помимо этого, по словам министра, за областью сохраняются расходы по контрактам прошлого года

— Нам необходимо рассчитаться за оборудование, поставленное по контрактам 2019 года, — говорит министр. — Это 353,5 млн рублей. Речь идет о кардиографическом комплексе и томографах для организации работы регионального сосудистого центра.

В настоящее время для решения основных задач предполагается перераспределение ассигнований внутри бюджета.

— Речь о перераспределении ассигнований, которые не законтрактованы, и в случае уменьшения субъекты экономической деятельности не понесут потерь, — поясняет министр. — Перераспределенные ресурсы нам позволяют обеспечить все дополнительные финансовые обязательства и доукомплектовать областной резервный фонд на 566 млн рублей. За счет резервного фонда мы сегодня финансируем антивирусные мероприятия, направленные на противодействие распространению COVID-19. Это мероприятия, связанные с приобретением оборудования, с развертыванием коек. Сегодня на эти цели из резервного фонда выделено уже около 900 млн.

— Большинство депутатов уже участвовало в ситуации, когда у нас падали доходы, когда мы в 2013 году 13 млрд рублей также не добрали по плану, — говорит он. — Эта стратегия управления расходами заключается в обеспечении, прежде всего, социальных гарантий, социальных обязательств перед населением, а в остальные договоры и контракты вносились изменения с переносом сроков оплаты.

Аналогичная ситуация с падением доходов в целом, по словам Голубенко, уже наблюдалась в регионе в первой половине 2010-х годов.

Отсылку к 2013 году делает и председатель комитета Александр Морозов.

— Несмотря на то, что внешне комитет прошел спокойно, это спокойствие — предгрозовое, — говорит Морозов. — Такие беспрецедентные меры не принимались довольно давно. Они сравнимы с 2013 годом. Все, что необходимо сегодня для обеспечения безопасности граждан в Новосибирской области, надо создать. Это и поликлиники, и места для больных, какими бы дорогими они ни были. Поэтому миллиарды, которые выделяются сегодня, в том числе наши областные, федеральные — это необходимость. Но мы понимаем, что это за счет тех программ, которые были спланированы ранее, за счет важных объектов — спортивных сооружений и каких-то социальных, культурных учреждений.

— Мы видим на 5 млрд рублей возврата остатков ассигнований прошлых лет, — комментирует Терешков проект изменений. — Также к проекту приложена оценка ожидаемого исполнения доходной части на 100%. В полном объеме планируются поступления по налогу на прибыль, по НДФЛ. Но мы четко понимаем, что этого не будет. Можно расходиться только в оценках объема недовыполнения. Но то, что оно будет, очевидно. В связи с этим либо мы рассчитываем на компенсацию недопоступивших доходов со стороны федерального бюджета, либо придется не финансировать ключевые бюджетные расходы.

О будущем проседании доходов говорит и депутат Дмитрий Терешков

По словам председателя комитета, несмотря на трудности, финансирование ряда наиболее значимых направлений продолжится, но более медленными темпами.

— Все чуть-чуть замедляется в решении, — говорит Александр Морозов. — Это некое снижение динамики развития. Другого нам на сегодняшний день не дано. Все можно перетерпеть. Люди моего поколения помнят хорошо 90-е годы. Можно было реагировать на все, но сложнее было реагировать на пустые прилавки, когда людям купить нечего и не на что. Сегодня ситуация другая, и хорошо бы ее сберечь.

Что касается отраслей и программ, в настоящее время подвергшихся сокращению, то одной из таковых является, в частности, программа переселения граждан из ветхого жилья.

— Идет уменьшение ассигнований на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, — говорит депутат Лариса Шашукова. — Это достаточно весомая сумма.

Шашукову дополняет ее коллега Дмитрий Козловский, конкретизируя цифры уменьшения и дополняя перечень усеченных программ.

— Срезали с министерства строительства 843 млн рублей, с министерства ЖКХ — 946 млн, — говорит Козловский. — А это не только переселение. Это программа «Чистая вода», газификация. Это обеспечение помещениями многодетных семей. Понятно, что мы когда-то эти деньги вернем, но в то же время мы на четвертый мост добавляем 600 млн рублей. Я категорически против строительства моста в такие времена. Предлагаю законсервировать его. Мое предложение: оставить вопросы по ЖКХ, строительству, что более актуально, а мост законсервировать.

— Времена таковы, что нам не до жиру, — обратился к представителям депкорпуса первый вице-спикер Андрей Панферов. — Поэтому я вас уверяю, что все госпрограммы, выполнение наказов, «Чистая вода» — на это будут выделяться финансы и первой же возможности. Но сейчас главное — исполнение указов президента и мероприятия, которые сопряжены с этой пресловутой пандемией. Поэтому у меня просьба, уважаемые коллеги: подойти с пониманием к тем параметрам, о которых доложил министр финансов.

В то же время руководители областного парламента вместе с представителями региональной власти призывают коллег отнестись к данной ситуации с пониманием.

Аналогичную просьбу озвучивает и председатель заксобрания Андрей Шимкив.

— Это не просто корректировки бюджета, это корректировки приоритетов, которые, к сожалению, мы имеем в настоящее время, — говорит спикер. — Сегодня, наверное, никто не отрицает, что надо развиваться, что должна быть инновационная экономика, цифровизация, строительство новых объектов, окончание старых. Но на данный момент никому, думаю, не стоит объяснять, что забота о людях важнее. Никто не скажет, сколько изменений еще будет и каких. Сегодня многие изменения в бюджет нужно будет принимать не головой, а сердцем. Поэтому прошу к этому отнестись с пониманием. Где-то точно не выполнятся наказы. Все мы это понимаем, и, думаю, что каждый депутат поймет — необходимы изменения.

По информации министерства финансов, дефицит областного бюджета на 2020 год пока запланирован в сумме более 5 млрд рублей. Окончательный уровень дефицита станет известен при верстке бюджета на 2022-2023 годы, когда будут доступны прогнозы макроэкономического развития и возможности федерального бюджета по трансфертной поддержке. Областной минфин прогнозирует восстановление экономических показателей не ранее, чем через год.

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