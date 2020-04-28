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Бюджет Новосибирской области возвращается к параметрам 2013 года

Первые итоги «коронавирусного» периода для экономики региона.
  • 28/04/2020, 12:36
Автор: Евгения Федорова
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«Надо создавать поликлиники и места для больных, какими бы дорогими они ни были».

Стресс-оценка недобора доходов в областной бюджет в настоящее время составляет около 13,5 млрд рублей. По динамике доходов у области  минус 6-7% аналогичного показателя прошлого года, прироста нет. Поступления  в 2 раза ниже, чем в апреле прошлого года. Достижения плановых показателей по доходам в этом году не предвидится. Такие данные озвучил на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заксобрания глава областного минфина Виталий Голубенко.

Помимо этого, по словам министра, за областью сохраняются расходы по контрактам прошлого года

— Нам необходимо рассчитаться за оборудование, поставленное по контрактам 2019 года,  говорит министр.  Это 353,5 млн рублей. Речь идет о кардиографическом комплексе и томографах для организации работы регионального сосудистого центра.

В настоящее время для решения основных задач предполагается перераспределение ассигнований внутри бюджета.

 Речь о перераспределении ассигнований, которые не законтрактованы, и в случае уменьшения субъекты экономической деятельности не понесут потерь,  поясняет министр.  Перераспределенные ресурсы нам позволяют обеспечить все дополнительные финансовые обязательства и доукомплектовать областной резервный фонд на 566 млн рублей. За счет резервного фонда мы сегодня финансируем антивирусные мероприятия, направленные на противодействие распространению COVID-19. Это мероприятия, связанные с приобретением оборудования, с развертыванием коек. Сегодня на эти цели из резервного фонда выделено уже около 900 млн.

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Аналогичная ситуация с падением доходов в целом, по словам Голубенко, уже наблюдалась в регионе в первой половине 2010-х годов.

 Большинство депутатов уже участвовало в ситуации, когда у нас падали доходы, когда мы в 2013 году 13 млрд рублей также не добрали по плану,  говорит он.  Эта стратегия управления расходами заключается в обеспечении, прежде всего, социальных гарантий, социальных обязательств перед населением, а в остальные договоры и контракты вносились изменения с переносом сроков оплаты.

Отсылку к 2013 году делает и председатель комитета Александр Морозов.

 Несмотря на то, что внешне комитет прошел спокойно, это спокойствие  предгрозовое,  говорит Морозов.  Такие беспрецедентные меры не принимались довольно давно. Они сравнимы с 2013 годом. Все, что необходимо сегодня для обеспечения безопасности граждан в Новосибирской области, надо создать. Это и поликлиники, и места для больных, какими бы дорогими они ни были. Поэтому миллиарды, которые выделяются сегодня, в том числе наши областные, федеральные  это необходимость. Но мы понимаем, что это за счет тех программ, которые были спланированы ранее, за счет важных объектов  спортивных сооружений и каких-то социальных, культурных учреждений.

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О будущем проседании доходов говорит и депутат Дмитрий Терешков

 Мы видим на 5 млрд рублей возврата остатков ассигнований прошлых лет,  комментирует Терешков проект изменений.  Также к проекту приложена оценка ожидаемого исполнения доходной части на 100%. В полном объеме планируются поступления по налогу на прибыль, по НДФЛ. Но мы четко понимаем, что этого не будет. Можно расходиться только в оценках объема недовыполнения. Но то, что оно будет, очевидно. В связи с этим либо мы рассчитываем на компенсацию недопоступивших доходов со стороны федерального бюджета, либо придется не финансировать ключевые бюджетные расходы.

По словам председателя комитета, несмотря на трудности, финансирование ряда наиболее значимых направлений продолжится, но более медленными темпами.

 Все чуть-чуть замедляется в решении,  говорит Александр Морозов.  Это некое снижение динамики развития. Другого нам на сегодняшний день не дано. Все можно перетерпеть. Люди моего поколения помнят хорошо 90-е годы. Можно было реагировать на все, но сложнее было реагировать на пустые прилавки, когда людям купить нечего и не на что. Сегодня ситуация другая, и хорошо бы ее сберечь.

Что касается отраслей и программ, в настоящее время подвергшихся сокращению, то одной из таковых является, в частности, программа переселения граждан из ветхого жилья.

 Идет уменьшение ассигнований на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья,  говорит депутат Лариса Шашукова. — Это достаточно весомая сумма.

Шашукову дополняет ее коллега Дмитрий Козловский, конкретизируя цифры уменьшения и дополняя перечень усеченных программ.

 Срезали с министерства строительства 843 млн рублей, с министерства ЖКХ  946 млн,  говорит Козловский.  А это не только переселение. Это программа «Чистая вода», газификация. Это обеспечение помещениями многодетных семей. Понятно, что мы когда-то эти деньги вернем, но в то же время мы на четвертый мост добавляем 600 млн рублей. Я категорически против строительства моста в такие времена. Предлагаю законсервировать его. Мое предложение: оставить вопросы по ЖКХ, строительству, что более актуально, а мост законсервировать.

Доходы Новосибирской области «режут по живому»

В то же время руководители областного парламента вместе с представителями региональной власти призывают коллег отнестись к данной ситуации с пониманием.

 Времена таковы, что нам не до жиру,  обратился к представителям депкорпуса первый вице-спикер Андрей Панферов.  Поэтому я вас уверяю, что все госпрограммы, выполнение наказов, «Чистая вода»  на это будут выделяться финансы и первой же возможности. Но сейчас главное — исполнение указов президента и мероприятия, которые сопряжены с этой пресловутой пандемией. Поэтому у меня просьба, уважаемые коллеги: подойти с пониманием к тем параметрам, о которых доложил министр финансов.

Аналогичную просьбу озвучивает и председатель заксобрания Андрей Шимкив.

 Это не просто корректировки бюджета, это корректировки приоритетов, которые, к сожалению, мы имеем в настоящее время,  говорит спикер.  Сегодня, наверное, никто не отрицает, что надо развиваться, что должна быть инновационная экономика, цифровизация, строительство новых объектов, окончание старых. Но на данный момент никому, думаю, не стоит объяснять, что забота о людях важнее. Никто не скажет, сколько изменений еще будет и каких. Сегодня многие изменения в бюджет нужно будет принимать не головой, а сердцем. Поэтому прошу к этому отнестись с пониманием. Где-то точно не выполнятся наказы. Все мы это понимаем, и, думаю, что каждый депутат поймет — необходимы изменения.

По информации министерства финансов, дефицит областного бюджета на 2020 год пока запланирован в сумме более 5 млрд рублей. Окончательный уровень дефицита станет известен при верстке бюджета на 2022-2023 годы, когда будут доступны прогнозы макроэкономического развития и возможности федерального бюджета по трансфертной поддержке. Областной минфин прогнозирует восстановление экономических показателей не ранее, чем через год.

Фото pixabay.com, автор- stevepb

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

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Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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