Три способа накопить на первоначальный взнос по ипотеке

По словам эксперта, в первую очередь можно продать какое-то имущество, которое представляет меньшую ценность для вас, например, это может быть дача или земельный участок, которые вы не используете.

— Получить за него деньги, и они составят первоначальный взнос, — предложил экономист.

Кроме того, Григорьев упомянул накопления с зарплаты. На этот способ для кого-то потребуется гораздо больше времени, а для кого-то он может окажется достаточно быстрым.

И третий вариант — это удачное стечение обстоятельств, когда человек может сразу много заработать, заключил специалист.

Ранее редакция сообщала, что российским семьям хотят помочь накопить на первый взнос по ипотеке.