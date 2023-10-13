Задержаны воспитатели-изверги, истязавшие малышей в частном детсаду Новосибирска

История с детским садом особого режима в Октябрьском районе Новосибирска продолжает развиваться.

Следственный комитет уже предъявлял обвинение директору учреждения по статье «Ненадлежащее оказание услуг». Теперь очередь дошла до других фигурантов.

Напомним, громкий скандал случился в июле 2023 года в частном детском садике «Маленький принц» после публикации видео с камер наблюдения в учреждении. Одна из родительниц пожаловалась на жуткое отношение к малышам со стороны воспитателей. Вопреки названию к воспитанникам в группе относились далеко не как к принцам и принцессам. После резонанса и многочисленных проверок детский сад закрылся.

— Предъявлено обвинение двум воспитателям в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником и другим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» и «Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и иной зависимости от виновного». От противоправных действий пострадали более 10 воспитанников частного дошкольного учреждения, ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Сейчас обвиняемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.